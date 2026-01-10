Cayó una pareja que vendía estupefacientes en San Justo

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) cayó este sábado sobre un “kiosco” que ofrecía estupefacientes a vecinos de la ciudad de San Justo, cabecera del departamento del mismo nombre.
Los concubinos quedaron en la mira de los investigadores luego de una denuncia anónima realizada en noviembre.
“La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal”, se explica en un parte oficial.
El pasado 25 de noviembre se recibió una denuncia anónima sobre que en un domicilio residía una pareja que comercializaba drogas.
Se trataba de personas cuyas iniciales son M. C. S. y A. E. T.
Con tareas de vigilancia, los detectives lograron corroborar movimientos compatibles con la venta de narcóticos. Posteriormente, un informe del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Justo aportó información coincidente.
Con elementos contundentes en su poder, los efectivos realizaron un allanamiento y secuestraron 3 celulares, bolsas de nailon, recortes varios, 2 balanzas digitales (una con vestigios de cocaína), 2 envoltorios de cocaína, un plato y una tarjeta bancaria con vestigios de la sustancia.
Por disposición de la fiscalía interviniente, los llamados M. C. S. y A. E. T. quedaron detenidos a disposición de la Justicia.