Ardieron dos autos durante la madrugada de este sábado

Uno de los episodios ocurrió en la zona norte de la ciudad y el otro en barrio Candioti Norte. En ambos casos, fue necesaria la intervención de bomberos. Se investigan las causas de los incendios.
Dos automóviles quedaron destruidos por sendos incendios sucedidos durante los primeros minutos de este sábado, en distintos incidentes ocurridos en la ciudad de Santa Fe.
El primero de los episodios se desencadenó poco después de la medianoche del viernes, cerca del cruce de calles Mitre y Castellanos, en barrio Candioti Norte.
Cuando llegó al lugar una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional I, un Chevrolet Corsa que estaba estacionado era consumido por las llamas.
El vehículo, modelo 2015 y con equipo de gas natural comprimido (GNC), representaba un gran riesgo, por lo que los especialistas se apresuraron para extinguir el fuego, desconectar la batería y cerrar el paso del gas.
Afortunadamente, el operativo se desarrolló sin que ninguna persona resultara lesionada.
El rodado sufrió daños totales en el motor y también parciales en óptica derecha, ruedas delanteras, el habitáculo de conducción y la pintura del capot.
El propietario, de 19 años, se encontraba en el lugar.
Por otra parte, en la zona norte de la capital provincial, otro rodado se incendió cerca de las 2 de la madrugada.
Se trató de un Peugeot 208 blanco que se encontraba aparcado en calle Islas Malvinas al 3600, cuando se inició el proceso combustivo.
En este caso, cuando los bomberos pudieron apagar el fuego, el calor ya había hecho daño de manera importante en el motor, las ruedas delanteras, el habitáculo y la pintura.
En ambos casos, los peritos intentan determinar las causas de los siniestros.