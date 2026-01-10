Preso por robar en la casa de su propia hermana

Un joven de 27 años acusado de ladrón por su propia hermana fue detenido este viernes por la noche en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Ocurrió en barrio Los Troncos, en el sector noroeste de la ciudad. El sospechoso tiene 27 años y la denunciante 28. La causa se caratuló, en principio, como hurto y resistencia a la autoridad.
El incidente tuvo lugar en la cuadra de Pasaje Fresno de López al 8100, en barrio Los Troncos.
Según pudo saberse, la víctima, de 28 años, llamó a la Central de Emergencias 911 para denunciar que su hermano le había sustraído distintas pertenencias desde el interior de su vivienda.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico acudió al lugar y aprehendió al sospechoso, que al ver a los uniformados intentó darse a la fuga.
El muchacho fue esposado y trasladado hasta la Estación Norte, donde continúan las actuaciones, con conocimiento del Ministerio Público de la Acusación.
