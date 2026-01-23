Copa Federación 2026

Todo listo para el debut de los representantes de la Liga Santafesina

El próximo domingo comenzará la edición 2026 de la Copa Federación y los cuatro clubes afiliados a la Liga Santafesina saldrán a escena en distintos escenarios de la provincia. Con horarios confirmados, estadios definidos y árbitros designados, Sportivo Guadalupe, Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada y Náutico El Quillá buscarán arrancar el certamen con el pie derecho.