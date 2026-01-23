Todo listo para el debut de los representantes de la Liga Santafesina

La cuenta regresiva llegó a su fin y la Copa Federación 2026 está lista para levantar el telón. El próximo domingo será una jornada especial para la Liga Santafesina, ya que sus cuatro representantes iniciarán el camino en uno de los torneos más federales y exigentes del calendario provincial, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol. Con ilusiones renovadas y la expectativa lógica del debut, cada equipo afrontará su primer compromiso con la intención de dar un paso firme desde el arranque.
Por la Zona 4, Sportivo Guadalupe tendrá el honor de abrir la participación liguista jugando en condición de local. Desde las 17, en el estadio Eladio Romeo Rosso, el conjunto santafesino recibirá a Barrio Oeste de Gálvez, en un cruce que promete intensidad y buen marco de público. El encuentro contará con una terna arbitral proveniente de la Liga Esperancina, encabezada por Sebastián Medina, quien estará acompañado por Maximiliano Crucci y Jonatan Núñez como asistentes.
En el mismo grupo, Ciclón Racing tendrá su estreno fuera de casa. El equipo lagunero visitará a Sportivo y Recreativo Videla en el estadio Eliseo Videla, a partir de las 18.30. Será una prueba exigente para Racing, que buscará sumar en terreno ajeno y comenzar a construir su camino en la competencia. El árbitro principal será Sebastián Sánchez, asistido por Tomás Tapponier y Emiliano Cainero, también pertenecientes a la Liga Esperancina.
La Zona 5 tendrá acción en dos escenarios distintos y con otros dos representantes de la Liga Santafesina como protagonistas. Desde las 17, en el Campo de Deportes ubicado a la vera de la Autopista Santa Fe–Rosario, Ateneo Inmaculada se medirá frente a San Lorenzo de Esperanza. El conjunto colegial intentará hacer valer su localía en un duelo que se presenta parejo y de trámite intenso. La conducción del partido estará a cargo de Marcos Gutiérrez, con Gabriel Pascua y Franco Catalano como jueces de línea, todos integrantes de la Liga Galvense.
Más tarde, desde las 18 y en el estadio Ermelindo Oclides Dutruel, Náutico El Quillá saldrá a la ruta para enfrentar a Sportivo del Norte de Esperanza. El elenco tiburón afrontará un compromiso de riesgo ante un rival que suele hacerse fuerte en su casa, pero con la confianza de un plantel que se preparó para competir. El árbitro designado es Sebastián Yori, de la Liga Rafaelina, quien contará con la colaboración de Joaquín Zbrun y Sergio Iñíguez como asistentes.
De esta manera, la Liga Santafesina tendrá un domingo cargado de emociones y expectativas, con cuatro clubes que representan no solo a sus instituciones sino también al fútbol de la capital provincial y la región. La Copa Federación vuelve a poner en escena el espíritu competitivo del interior santafesino, y el desafío ya está planteado: comenzar el camino con buenos resultados y mantener viva la ilusión de avanzar en el certamen.