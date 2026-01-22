Mauricio Chiementin, el elegido para conducir el nuevo proyecto del Rojo y Blanco

Colón de San Justo comenzó a escribir un nuevo capítulo de su historia reciente con la confirmación de Mauricio Chiementin como entrenador del primer equipo. La decisión se da luego de un 2025 que dejó sensaciones encontradas: por un lado, una campaña sólida y regular en la Liga Santafesina, con protagonismo sostenido y presencia en instancias decisivas; por el otro, la frustración que significó la temprana eliminación en el Torneo Federal Amateur, competencia que se había transformado en uno de los grandes anhelos institucionales.
El ciclo de Miguel Restelli llegó a su fin tras una evaluación profunda por parte de la Comisión Directiva. El experimentado entrenador deja números que avalan su paso por la institución: Colón SJ fue el equipo que más puntos cosechó a lo largo de la temporada liguista y logró disputar dos finales, nada menos que ante Sanjustino y Unión de Santa Fe. Si bien ambas definiciones terminaron en derrota, el rendimiento colectivo posicionó al Rojo y Blanco como uno de los animadores constantes del fútbol santafesino.
Sin embargo, el fútbol suele ser implacable y las decisiones no siempre responden únicamente a estadísticas. La eliminación temprana del Federal Amateur terminó inclinando la balanza y abrió la puerta a una nueva apuesta. En ese escenario apareció el nombre de Mauricio Chiementin, un entrenador joven, con recorrido, ideas claras y un perfil que sedujo a la dirigencia para encarar un proyecto integral, ambicioso y con proyección.
Un cambio de rumbo con objetivos claros
La llegada de Chiementin no es un salto al vacío. Por el contrario, se trata de una elección meditada, que apunta a consolidar lo bueno realizado en los últimos años y a corregir aquellos aspectos que impidieron alcanzar los grandes objetivos. Consultado por Pasión Liga, el flamante director técnico fue contundente al marcar el rumbo: “Nuestro objetivo es tratar de pelear todos los frentes que tenemos: Liga Santafesina, Copa Santa Fe y Torneo Regional Amateur”.
El desafío no es menor. Colón de San Justo se ha acostumbrado a ser protagonista y esa condición conlleva una exigencia permanente. Chiementin lo sabe y asume el reto con convicción, entendiendo el peso de la camiseta y la responsabilidad de representar a una institución que siempre apunta alto. La planificación ya está en marcha y la fecha de inicio de la temporada, fijada para el 2 de febrero, aparece como el primer punto clave del nuevo ciclo.
Desde la Comisión Directiva remarcan que la decisión no implica desconocer el trabajo realizado anteriormente. Muy por el contrario, existe un reconocimiento explícito hacia Restelli y su cuerpo técnico. José Luis Repetto, integrante de la dirigencia y máximo responsable del fútbol del club, explicó los motivos con claridad: “Estamos muy agradecidos con Miguel Restelli. Creemos que hizo un gran trabajo y en común acuerdo decidimos cerrar el vínculo contractual, dejando la puerta abierta para otro momento”.
Las palabras de Repetto reflejan un cierre maduro de etapa, sin conflictos ni reproches, algo que no siempre es habitual en el fútbol. En ese mismo sentido, el dirigente confirmó que el acuerdo con Chiementin se cerró rápidamente y que la idea es “ir una vez más por todo lo que se presenta en el año deportivo”, una frase que resume el espíritu competitivo que caracteriza a Colón de San Justo.
Ilusión renovada y armado en marcha
Mientras el calendario comienza a correr, el nuevo cuerpo técnico empieza a tomar forma. Chiementin adelantó que se está trabajando intensamente para completar su equipo de trabajo y que las confirmaciones finales están a punto de cerrarse. El objetivo es llegar al inicio de la pretemporada con todos los roles definidos, para poder desarrollar una preparación acorde a las múltiples competencias que afrontará el club.
El desafío será sostener la regularidad mostrada en la Liga Santafesina y, al mismo tiempo, dar el salto de calidad necesario para competir con mayores garantías en los torneos provinciales y regionales. Para eso, el trabajo cotidiano, la planificación y la identificación de los futbolistas con la idea de juego serán factores determinantes.
Colón de San Justo apuesta nuevamente a un proyecto ambicioso, con bases sólidas y una conducción que promete intensidad, compromiso y una mirada moderna del fútbol. El 2026 asoma como un año cargado de expectativas para el Rojo y Blanco, que vuelve a ilusionarse con ser protagonista en todos los frentes. Con Chiementin al mando, la historia vuelve a ponerse en marcha y San Justo ya late al ritmo de una nueva esperanza.