Colón de San Justo renueva ilusiones para el 2026

Mauricio Chiementin, el elegido para conducir el nuevo proyecto del Rojo y Blanco

Tras un 2025 intenso y competitivo, Colón de San Justo decidió dar un nuevo paso en su planificación deportiva. La salida de Miguel Restelli y la llegada de Mauricio Chiementin marcan el inicio de un 2026 cargado de desafíos, con la Liga Santafesina, la Copa Santa Fe y el Torneo Regional Amateur como principales objetivos en la agenda rojo y blanca del norte provincial.