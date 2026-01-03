Colón de San Justo y un año para los archivos de la Liga Santafesina

Colón de San Justo escribió en el 2025 una de las páginas más contundentes y memorables del fútbol liguista. No necesitó vueltas olímpicas ni celebraciones finales para que su nombre quedara grabado en los registros más exigentes de la Liga Santafesina de Fútbol: los números.
La tabla de posiciones anual fue clara y elocuente. El rojo y blanco de San Justo terminó en lo más alto del imaginario podio, construyendo una campaña que obliga a revisar archivos y estadísticas para encontrar antecedentes similares.
A lo largo de 32 partidos jugados, el equipo de San Justo cosechó 77 puntos, producto de 24 victorias, 5 empates y apenas 3 derrotas. Un rendimiento que rozó la excelencia y que se sostuvo en una regularidad poco común en torneos exigentes.
Colón no solo fue el que más ganó, sino también el que menos perdió, una combinación que explica gran parte de su supremacía anual.
En el rubro ofensivo, los números resultan impactantes. El “Conquistador” marcó 95 goles a favor, con un promedio cercano a los tres tantos por partido, mostrando variantes, contundencia y una identidad clara en ataque.
En contrapartida, recibió apenas 24 goles en contra, consolidando una defensa firme, ordenada y solidaria. La diferencia de gol final, +71, habla por sí sola y dimensiona la magnitud de la campaña.
La Liga Santafesina, rica en historias y equipos emblemáticos, difícilmente encuentre registros recientes de una performance tan dominante en un año calendario. Colón de San Justo fue, estadísticamente, el mejor equipo del 2025. Y esa condición no admite discusión.
Una campaña que rozó la perfección
Más allá de los fríos números, Colón de San Justo construyó su gran año desde el convencimiento colectivo y una idea de juego clara. Partido a partido, el equipo mostró una identidad reconocible, con protagonismo, presión alta y una notable efectividad en ambas áreas.
Supo adaptarse a distintos escenarios, mantener la regularidad y sostener la ambición aun cuando los resultados ya lo colocaban como referente.
Sin embargo, el fútbol siempre guarda espacio para la paradoja. A pesar de semejante recorrido, la temporada no pudo coronarse con un título liguista, un detalle que no opaca el recorrido pero sí deja una sensación de deuda interna.
“Fue un gran año que debió coronarse con un campeonato, pero no se pudo”, expresó Miguel Restelli, el entrenador responsable de esta campaña histórica.
Lejos de dramatizar, el experimentado técnico eligió el camino de la reflexión y la continuidad. Restelli sigue al frente del plantel, convencido de que el trabajo realizado es una base sólida para lo que viene. Su liderazgo fue clave para sostener la regularidad, administrar los momentos complejos y potenciar a un grupo que respondió en cada presentación.
Restelli, el conductor de un equipo récord
Miguel Restelli fue mucho más que el entrenador del mejor equipo del año. Fue el conductor de un proyecto que encontró equilibrio entre resultados y funcionamiento.
Supo gestionar un plantel competitivo, mantener la intensidad durante toda la temporada y transmitir una mentalidad ganadora que se reflejó en la tabla anual.
Hoy, Colón de San Justo transita una nueva etapa de ilusión. El equipo se encuentra disputando los Cuartos de Final del Torneo Federal Amateur, con la confianza intacta y el respaldo de una campaña que lo posiciona como candidato.
El desafío ahora es trasladar ese dominio estadístico al plano nacional, donde cada detalle se vuelve decisivo.
El 2025 ya quedó en la historia grande del club y de la Liga Santafesina. La pregunta que sobrevuela San Justo no es si Colón SJ fue el mejor del año, porque los números ya lo confirmaron, sino si este será el momento de dar el salto definitivo. El “Conquistador” tiene argumentos, tiene identidad y tiene un pasado reciente que invita a creer.