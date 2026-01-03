Un campaña histórica

Colón de San Justo y un año para los archivos de la Liga Santafesina

El equipo conducido por Miguel Restelli fue el que mejores números logró a lo largo del 2025 en la Liga Santafesina de Fútbol. La tabla anual lo ubicó en lo más alto con registros impactantes, una campaña que ya forma parte de la historia y que hoy encuentra al “Conquistador” ilusionado en el Torneo Federal Amateur.