Torneo Regional Amateur

Marcelo Molina, DT de Sanjustino: “Estamos trabajando para llegar lo más lejos posible”

El “Tucu” analizó a fondo el presente del equipo tras conseguir el pasaje a las semifinales de la zona Litoral Sur. Destacó el acompañamiento de la gente y palpitó la llave que se viene: “Trabajaremos para estar a la altura”. El domingo, la ida con Juventud de Gualeguaychú.