Marcelo Molina, DT de Sanjustino: “Estamos trabajando para llegar lo más lejos posible”

Con un doblete del goleador Nehemías González, Sanjustino derrotó al Atlético María Grande por 2 a 1 en el partido revancha de la fase de cuartos de final en la Región Litoral Sur del Torneo Federal Amateur.
El “Tucu” analizó a fondo el presente del equipo tras conseguir el pasaje a las semifinales de la zona Litoral Sur. Destacó el acompañamiento de la gente y palpitó la llave que se viene: “Trabajaremos para estar a la altura”. El domingo, la ida con Juventud de Gualeguaychú.
Habiendo conseguido el mismo resultado en la ida en condición de visitante, el matador pudo sellar el triunfo y el boleto a la siguiente fase, para coronar la tarde del domingo celebrando junto a toda la gente que se acercó al estadio a disfrutar de este inmejorable presente del elenco del portón del norte santafesino.
Con la clasificación a semis asegurada, el equipo que dirige Marcelo Molina ya consiguió mejorar la muy buena campaña realizada en la temporada anterior, quedando nada más que a cuatro partidos de obtener el histórico ascenso al Torneo Federal A.
El rival en la siguiente instancia será otro equipo entrerriano, Juventud de Gualeguaychú, quien obtuvo su boleto por decisión del Consejo Federal tras el escandaloso final de su partido con el DEPRO del último fin de semana.
Nuevamente en una serie con partido y revancha, Sanjustino iniciará el próximo domingo su búsqueda de un lugar en la gran final de la Región Litoral Sur, siguiendo de cerca lo que hagan Ben Hur y Puerto San Martín en la otra semi. En la previa de esta nueva instancia fue el propio “Tucu” Molina habló con Radio GOL del presente de su equipo, de sus jugadores y de lo que se viene para el matador.
En primera instancia, el experimentado entrenador comentó: “Tuvimos la posibilidad de ganar los 2 partidos por el mismo resultado ante un equipo difícil como lo son todos los que llegaron a esta instancia del Regional. Los chicos jugaron un gran segundo tiempo, pudimos quedarnos con el partido y ganar una serie que en la previa era muy complicado”.
En referencia a la decisión de llevar a Jonathan Tarquini al banco de los relevos en la revancha con María Grande, el “Tucu” explicó que “fue uno de los refuerzos que acabamos de sumar él terminó el año pasado jugando en la Liga San Martín así que recién lo pudimos incorporar hace dos semanas cuando tuvimos la posibilidad de ampliar el plantel para esta etapa final".
"Jonathan es jugador de club, nosotros sabemos la jerarquía que nos puede dar. En la revancha entró y fue muy importante para manejar la pelota, para manejar los tiempos. Son jugadores con jerarquía que aparecen siempre en los momentos donde el equipo lo necesita. Esos 15 minutitos que jugó fueron muy importantes para el equipo”, agregó.
Ampliando el análisis al resto del plantel que le toca comandar, el DT que fuera campeón del Apertura 2025 de Liga Santafesina indicó: “Nosotros mantuvimos la base del año pasado, prácticamente es el mismo equipo. Tenemos muy buenos jugadores con mucha jerarquía que son del ámbito local".
"En el caso de Nehemías, nosotros lo trajimos a Sanjustino siendo el goleador de la Liga Santafesina y cada año él revalida esa jerarquía que tiene. Lorenzo González también es un jugador que aporta muchísimo y en definitiva tenemos un plantel muy parejo en cuanto a la capacidad y a la calidad de jugadores que tenemos" dijo sobre 2 de sus figuras.
"En la actualidad todos están teniendo un muy buen nivel y la verdad es que estamos muy ilusionados con este presente. Queremos seguir avanzando en este torneo y estamos trabajando para llegar lo más lejos posible”, completó.
En otro tramo de la entrevista, Marcelo Molina fue consultado por el objetivo que se trazaron junto al plantel y al cuerpo técnico para esta participación de Sanjustino en el Regional: “Nosotros cuando arrancamos este torneo nos propusimos mejorar la campaña del año pasado, donde quedamos eliminados en cuartos de final".
"El objetivo para esta nueva participación en este Regional Amateur era tratar de mejorar lo que hicimos en 2025 y eso ya lo logramos. Pudimos clasificar primeros en la zona, después nos tocó un rival muy difícil como Atlético Paraná que tiene mucha jerarquía también y mucha historia. Tuvimos la posibilidad de pasar esa llave, ahora hicimos lo mismo con María Grande y estamos en semis”, señaló.
Precisamente hablando de lo que se viene, el “Tucu” no dudó: “Tenemos en claro que nos vamos a encontrar con equipos cada vez más duros a medida que vayamos avanzando de fases. Son equipos que además de mucha jerarquía tienen mucha historia y la verdad que a nosotros eso nos motiva muchísimo y es un lindo desafío que tenemos como grupo de tratar de llegar lo más lejos posible".
En el final, y consultado por cómo vive la ciudad de San Justo este presente de su equipo, Molina manifestó: “La misma ilusión que tiene el hincha la tiene el dirigente, la tenemos nosotros como cuerpo técnico y los jugadores también. La verdad que terminamos un gran año".
"Este arranque de 2026 para nosotros es muy bueno y todo eso motiva,es un desafío permanente para todos nosotros. Ojalá que podamos seguir en este camino y seguir dándole alegría a la gente de Sanjustino que nos apoya en cada partido”, completó el Tucu.
También como parte de la charla con Radio GOL, Molina fue consultado por el presente de Colón de Santa Fe, club de sus amores y donde construyó una historia inolvidable en su etapa como jugador. Al respecto, Marcelo indicó: “Uno siempre siente orgullo, más que nada porque yo hice las divisiones inferiores en el club y he pasado todos los procesos".
"Llegar a formar parte o estar en la historia de ese plantel que logró el ascenso para mí es un orgullo muy grande porque no solo había grandes jugadores en ese plantel, de mucha jerarquía como el Coco Ameli y el Negro Ibarra, sino también había muy buenas personas como el Pampa Gambier, el Loco González, Kuzemka. La verdad que eran todos grandes jugadores que nos ayudaron muchísimo", recordó.
Sobre esto último, señaló: “Todos los chicos del club que estábamos en ese momento éramos muy jóvenes y crecimos dentro de ese vestuario y la verdad que formar parte de ese plantel para mí es un recuerdo imborrable. Siempre que me preguntan por el tema me llena de orgullo y ojalá que los chicos que están ahora puedan tener la misma suerte de conformar un plantel ganador para volver a Primera”.