Nacional apuesta a Matías Roteta para consolidar su proyecto en Primera
A días del inicio de la pretemporada, el flamante DT comenzó a delinear el trabajo rumbo a una temporada exigente, con objetivos claros, una idea de juego definida y la intención de fortalecer la identidad del equipo en la Liga Santafesina.
Con Roteta a la cabeza, el nuevo cuerpo técnico de Nacional comenzó a trabajar en la institución del barrio sur.
Nacional de barrio Sur inició una nueva etapa en su historia futbolística con la llegada de Matías Roteta como entrenador del primer equipo. La dirigencia confió en el joven director técnico para encarar un 2026 que será clave en la consolidación deportiva del club dentro de la Liga Santafesina de Fútbol, luego de un primer año intenso en la máxima categoría.
En diálogo con Pasión Liga, Roteta brindó precisiones sobre el inicio del trabajo, el armado del plantel y los objetivos trazados. La pretemporada comenzará el lunes 19 de enero y tendrá una duración de siete semanas y media, un período considerado ideal por el cuerpo técnico para llegar en óptimas condiciones a las competencias oficiales.
El debut en la Copa Túnel Subfluvial está previsto para el miércoles 11 de marzo, mientras que el Torneo Apertura de la Liga Santafesina dará inicio el sábado 14 de marzo.
El entrenador se encontró con un plantel amplio, compuesto por alrededor de 30 futbolistas entre Primera y Tercera División. En ese contexto, ya está definido que entre seis y siete jugadores dejarán la institución, algunos por transferencias a otros clubes y otros por decisión personal de alejarse de la actividad.
A partir de ese panorama, la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan en reforzar los puestos vacantes y sumar jerarquía: la intención es incorporar jugadores específicos y concretar la llegada de dos refuerzos importantes, con quienes ya existen conversaciones avanzadas desde hace varios días.
Uno de los aspectos que más destacó Roteta en este primer contacto con el club fue el grupo humano. “Me encontré con un buen plantel, con mucha pertenencia. Hay muchos chicos jóvenes, pero con potencial, y eso me gusta”, señaló, remarcando la base sobre la cual buscará construir un equipo competitivo y con proyección.
Matías Roteta. Nuevo DT de Nacional. Gentileza
Un cuerpo técnico con continuidad y nuevos desafíos
El nuevo cuerpo técnico de Nacional combina continuidad y renovación. Gabriel Monje continuará como ayudante de campo y técnico de Reserva, función que ya venía desempeñando durante la temporada pasada bajo las conducciones de Gaitán y Donetti. La preparación física estará a cargo de Carlos Matías Baz, mientras que Horacio González se desempeñará como entrenador de arqueros.
Además, Roteta adelantó que está prevista la incorporación de un nuevo integrante al staff, que se sumará en los próximos días y cumplirá funciones como ayudante de campo tanto en Primera como en Reserva. La intención es conformar un equipo de trabajo sólido, con roles claros y una línea de trabajo unificada entre todas las categorías.
El arribo del nuevo DT se dio de manera rápida y directa. Roteta se desvinculó de su club anterior el lunes 15 de diciembre y, apenas un día después, recibió el llamado de Rocío Ledesma para presentarle el proyecto deportivo de Nacional.
“A los pocos días cerramos el acuerdo. Es muy motivante que te llamen tan rápido desde un club de Primera División, con historia”, expresó el entrenador, dejando en claro el entusiasmo con el que asumió el desafío.
Tras un gran 2025, Nacional redobla la apuesta.
Objetivos claros e identidad de juego
En cuanto a las metas para la temporada, Roteta fue concreto. El principal objetivo será superar la campaña del 2025, en la que Nacional sumó 42 puntos, una cosecha que le permitió asegurar la permanencia varias fechas antes del final. “Sabemos lo difícil que es el primer año en Primera y mantenerse. Ahora la idea es intentar hacer más puntos y seguir creciendo”, afirmó.
Más allá de los números, el entrenador hizo hincapié en la construcción de una identidad futbolística. “Quiero sentirme identificado con el equipo, que tenga una idea de juego, que sepa a lo que juega y que sea un rival duro en todas las canchas”, sostuvo.
Esa búsqueda de identidad será uno de los ejes del trabajo durante la pretemporada, donde se priorizará el orden, la intensidad y el compromiso colectivo.
A pocos días del inicio formal de los entrenamientos, el plantel de Nacional ya está encaminado y con expectativas renovadas. Con Matías Roteta al mando, el Albo del Sur se prepara para afrontar una temporada que exigirá trabajo, regularidad y carácter, con la ilusión de seguir afirmándose en la elite del fútbol liguista santafesino.