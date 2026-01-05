Ciclón Racing, 78 años sembrando tradición y pasión futbolera

En la historia del fútbol local y regional hay nombres que no necesitan demasiada presentación. Basta con pronunciarlos para que despierten recuerdos, anécdotas, tardes de cancha y camisetas transpiradas. Ciclón Racing es uno de ellos.
Nacido el 8 de enero de 1948 de la unión entre Racing y El Ciclón, el club lagunero celebra un nuevo aniversario con un presente sólido, obras que marcan crecimiento institucional y un hito deportivo histórico: la clasificación, por primera vez, a la Copa Federación de la Provincia de Santa Fe. Historia, identidad y sueños que siguen en marcha.
En la historia del fútbol local y regional hay nombres que no necesitan demasiada presentación. Basta con pronunciarlos para que despierten recuerdos, anécdotas, tardes de cancha y camisetas transpiradas. Ciclón Racing es uno de ellos.
Este jueves 8 de enero, el club lagunero celebra 78 años de vida institucional, atravesado por una rica trayectoria deportiva, una fuerte impronta social y un presente que invita a soñar en grande.
Corría el 8 de enero de 1948 cuando Racing y El Ciclón, dos equipos que se destacaban en el baby fútbol de la época, decidieron unir fuerzas. Aquellas formaciones que se repartían los laureles en cada torneo entendieron que el camino era juntos.
De esa fusión nació una institución que, con el paso del tiempo, se transformaría en protagonista indiscutida de la Liga Santafesina de Fútbol y en un emblema para toda una región.
Los relatos de aquellos años fundacionales se transmitieron de generación en generación. Historias de esfuerzo, de pasión desmedida y de sentido de pertenencia que forjaron la identidad de un club que supo crecer sin perder sus raíces.
Desde entonces, Ciclón Racing fue cuna de futbolistas, formador de personas y punto de encuentro para familias enteras que encontraron en la camiseta lagunera un motivo de orgullo.
El aniversario número 78 encuentra a Ciclón Racing atravesando uno de los momentos más destacados de su historia reciente. No sólo por lo deportivo, sino también por el sostenido crecimiento institucional que se refleja en obras concretas.
En los últimos años se inauguró el complejo de fútbol 5, luego llegó el riego artificial para las canchas 1 y 2, más tarde se renovó por completo la iluminación del estadio principal y se avanzó con la construcción de un gimnasio que está próximo a ser inaugurado.
Las mejoras no se detuvieron allí. También se modificó el ingreso de los hinchas al predio, optimizando la organización y la comodidad para quienes acompañan cada fin de semana. Cambios visibles, pensados y planificados, que son el reflejo de una dirigencia activa y comprometida con el futuro del club.
Detrás de cada obra hay nombres propios y un trabajo silencioso que merece ser destacado. Juan, Liria, “Coco”, Ariel, Hugo, Tristán, Alicia, Ramón, Martín, Agustín y tantos otros integrantes de la familia lagunera forman parte de una historia viva que no se detiene.
Una Comisión Directiva que apuesta al crecimiento sostenido y que genera entusiasmo porque los hechos respaldan las palabras.
Liria Salemi, una de las voces de referencia dentro de la institución, expresó que el último año fue muy positivo y que estos 78 años llegan cargados de trabajo, de nuevos proyectos y de grandes sueños. Una síntesis que describe con claridad el espíritu actual de Ciclón Racing.
La frutilla del postre llegó sobre el cierre del 2025. Con el equipo de Primera División consolidado en la máxima categoría liguista, Carlos García y sus muchachos lograron la clasificación a la Copa Federación de la Provincia de Santa Fe.
Un hecho histórico para el club, que por primera vez representará a la Liga Santafesina en una competencia provincial, midiéndose con equipos de otras ligas.
No es un dato menor. Es un paso trascendental que posiciona a Ciclón Racing en un nuevo escenario, ampliando horizontes y reafirmando el crecimiento deportivo. La clasificación es el resultado de un proceso, de trabajo sostenido y de una idea clara de hacia dónde se quiere ir.
Más allá de la Primera, el club mantiene su compromiso con la formación integral, desde las categorías infantiles hasta los veteranos. La apuesta al semillero, al acompañamiento de los chicos y al fomento de valores deportivos sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la institución.
En Ciclón Racing se entiende al fútbol como una herramienta de inclusión, educación y pertenencia.
El legado del club trasciende largamente los resultados. Es una historia de perseverancia, de pasión y de amor por la camiseta. Una historia construida por dirigentes, jugadores, entrenadores, colaboradores e hinchas que dejaron su huella en cada etapa.
Este 78° aniversario no es sólo una cifra. Es un nuevo renglón en la rica historia del fútbol santafesino, es la confirmación de una herencia que se renueva con cada generación y es la promesa de un futuro lleno de desafíos, ilusiones y pasión.
En este día especial, el saludo es para toda la familia lagunera, para quienes estuvieron, para quienes están y para quienes vendrán. Ciclón Racing celebra 78 años de vida y sigue escribiendo su historia. ¡Felicidades, Laguneros!