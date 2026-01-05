Aniversario

Ciclón Racing, 78 años sembrando tradición y pasión futbolera

Nacido el 8 de enero de 1948 de la unión entre Racing y El Ciclón, el club lagunero celebra un nuevo aniversario con un presente sólido, obras que marcan crecimiento institucional y un hito deportivo histórico: la clasificación, por primera vez, a la Copa Federación de la Provincia de Santa Fe. Historia, identidad y sueños que siguen en marcha.