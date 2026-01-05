Torneo Federal Amateur

Ben Hur y Sanjustino arrancaron el año con victorias clave en los cuartos de final

El 2026 comenzó de manera auspiciosa para los representantes de la región en el Torneo Federal Amateur. Ben Hur se impuso 3 a 1 a Colón de San Justo en el partido de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur, mientras que Sanjustino dio el golpe en Entre Ríos al vencer 2 a 1 a Atlético María Grande, resultados que los dejan bien perfilados de cara a las revanchas.