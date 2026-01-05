Ben Hur y Sanjustino arrancaron el año con victorias clave en los cuartos de final

Positivo inicio del nuevo año para Ben Hur, que en los primeros 90 minutos de la tercera fase del Torneo Regional Amateur superó a Colón de San Justo por 3 a 1 y viajará a la revancha con una diferencia importante.
El 2026 comenzó de manera auspiciosa para los representantes de la región en el Torneo Federal Amateur. Ben Hur se impuso 3 a 1 a Colón de San Justo en el partido de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur, mientras que Sanjustino dio el golpe en Entre Ríos al vencer 2 a 1 a Atlético María Grande, resultados que los dejan bien perfilados de cara a las revanchas.
El equipo dirigido por Trullet entendió que el partido sería complejo, pero lo resolvió a partir de la jerarquía individual en momentos clave.
El arranque mostró a la visita algo más prolija en el manejo del balón. A los 7 minutos, Astrada debió exigirse para tapar un remate de Albarracín que llevaba destino de red.
Sin embargo, Ben Hur fue letal en su primera aproximación clara: a los 10, Contrera recibió un centro cruzado, esperó el pique justo y sacó un remate de tres dedos con pierna izquierda, bajo y al segundo palo, para vencer a Chávez y abrir el marcador con un verdadero golazo.
Tras el 1 a 0, el encuentro entró en una meseta. Colón buscó reaccionar, mientras que el local intentó aprovechar los espacios, aunque sin demasiada precisión en los metros finales. Jiménez y Velázquez no estaban finos y a Bono le costaba entrar en contacto con la pelota.
A los 34 minutos, cuando la visita no encontraba caminos claros, volvió a imponerse por arriba en el área local y, tras un rebote en el punto penal, Rancez sacó un zurdazo inatajable para Astrada y puso el empate.
Antes del descanso, el elenco de Restelli estuvo cerca de darlo vuelta. A los 45, tras un lateral, Albarracín quedó bien perfilado, pero su remate se fue apenas por encima del travesaño. Ya en el complemento, Ben Hur mostró otra actitud. A los 6 minutos, Jiménez desbordó por derecha y su centro encontró a Bono, que no logró dirigir el cabezazo.
Cuando el conjunto benhurense intentaba suplir la falta de ideas con empuje, apareció la claridad. Villalba desbordó por derecha y lanzó un centro perfecto para la llegada de Velázquez, que con un frentazo neto marcó el 2 a 1.
Los cambios comenzaron a rendir frutos: Fleita se adueñó del mediocampo y el equipo ganó equilibrio, mientras que en Colón SJ fueron perdiendo peso Palacios e Ynfante.
A los 30 minutos llegó la jugada de la noche. Villalba volvió a ser protagonista, encaró por derecha, amagó el centro, enganchó hacia adentro y sacó un zurdazo preciso que se clavó lejos del alcance del arquero para sellar el 3 a 1.
En el tramo final hubo espacios para ampliar la diferencia, pero Ben Hur no estuvo fino. El pitazo final de Matías Billone Carpio desató el festejo en barrio Parque por un triunfo que ilusiona, aunque deja en claro que en la revancha deberá extremar cuidados defensivos.
Sanjustino también arrancó el 2026 con una sonrisa grande. En la provincia de Entre Ríos, el equipo dirigido por Marcelo Molina venció 2 a 1 a Atlético María Grande y llegará con ventaja al partido de vuelta en San Justo. El triunfo tuvo un valor especial, ya que no solo le permitió seguir invicto en el certamen, sino que además logró revertir un marcador adverso.
El inicio fue complicado para el conjunto sanjustino. Atlético María Grande se puso en ventaja rápidamente con el gol de Muller, lo que obligó a los santafesinos a reacomodarse y tener paciencia.
Con el correr de los minutos, Sanjustino empezó a crecer desde el juego asociado y encontró premio en el cierre del primer tiempo, cuando Matías Ayala Vera culminó una buena acción colectiva por derecha para decretar el empate.
En el complemento, el trámite fue intenso y parejo, con ambos equipos buscando el desnivel. Cuando el empate parecía definitivo, apareció la gran emoción de la noche: en el epílogo del partido, Nehemías González se animó a rematar desde larga distancia, con potencia y precisión, y la pelota terminó metiéndose para sellar el 2 a 1 definitivo.
Fue delirio en María Grande y un arranque de año inmejorable para Sanjustino, que consiguió un resultado valioso fuera de casa y quedó bien parado de cara a la revancha.
Ben Hur y Sanjustino, con realidades distintas pero la misma ilusión, comenzaron el 2026 dando pasos firmes en el sueño de seguir avanzando en el Torneo Federal Amateur.