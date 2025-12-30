Copa Federación 2026: participarán 40 equipos masculino y 24 femeninos
Lo confirmó el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro. Estarán en juego 8 cupos a la Copa Santa Fe. Sportivo Guadalupe, El Quillá, Ciclón Racing y Ateneo representarán a la Liga Santafesina.
Centenario de San José de la Esquina, vigente campeón de la Copa Federación
Como es una sana costumbre en todo el territorio provincial, el año calendario 2026 iniciará sus competencias a fines del mes de enero con la disputa de una nueva edición de la Copa Federación. El certamen que es organizado por la Federación Santafesina de Fútbol contará en esta oportunidad de 64 equipos participantes, 40 de ellos en la rama masculina y otros 24 en el torneo femenino.
Además, el propio presidente de la institución organizadora, Carlos Lanzaro, confirmó que el certamen dará inicio el último fin de semana del mes de enero y será clasificatoria para la próxima edición de la Copa Santa Fe que tiene como fecha probable de comienzo el final del mes de abril y el comienzo de mayo del año próximo. En total, serán 8 los cupos que otorgará la Copa Federación.
En las últimas horas, el propio dirigente señaló en declaraciones a RTS que “el crecimiento del torneo se explica por la posibilidad de acceder al certamen provincial. A partir de que se otorgaron las licencias deportivas dentro de la Copa Santa Fe como invitación, hubo un cambio rotundo”.
Además, Carlos Lanzaro explicó como serán distribuidos esos cupos para la Copa Santa Fe: “Las 19 ligas tienen dos lugares cada una, se suman los torneos departamentales, los equipos profesionales y los clasificados de la Copa Federación”.
Lanzaro confirmó el formato de disputa del campeonato.
El formato
Respecto del formato de disputa que tendrá el campeonato, se indicó que entre los varones se conformarán diez zonas de cuatro equipos, con clasificación de los diez primeros y los seis mejores segundos para los octavos de final.
Por su parte en el femenino, serán seis zonas de cuatro, con pase a la siguiente instancia para los seis primeros y los dos mejores segundos, teniendo en cuenta las distancias geográficas entre los clubes.
Por último, Lanzaro destacó el valor deportivo y organizativo de las competencias provinciales. “Cada vez son más los clubes que quieren participar porque es una Copa diferente, que permite cruzarse con equipos profesionales”, sostuvo, y resaltó el rol de los dirigentes en un contexto económico complejo para las instituciones del interior.
Representantes
Una vez finalizada la temporada 2025 de la Liga Santafesina de fútbol, quedaron confirmados los cuatro equipos que representarán a la institución en la próxima edición de la Copa Federación.
La responsabilidad cayó en manos de cuatro equipos de la capital provincial, quienes accedieron a este derecho por quedar mejor ubicados en la tabla anual acumulado exceptuando a los directamente afiliados a AFA (Colón y Unión de Santa Fe) y a los dos equipos de San Justo que actualmente disputan el Torneo Regional de Amateur.
Tras su fantástico 2025, Sportivo Guadalupe jugará la Copa Federación.
De este modo, sacaron pasaje al campeonato provincial los primeros equipos de Sportivo Guadalupe (3° en la general 2025), El Quilla, Ciclón Racing y Ateneo, quienes finalizaron del quinto al séptimo puesto respectivamente.
En el caso de la Liga Esperancina, San Lorenzo, Sportivo del Norte, Juventud Unida y Domingo Faustino Sarmiento se ganaron el derecho a participar por su rendimiento en la campaña que finalizó recientemente.