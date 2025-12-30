Arranca el último fin de semana de enero

Copa Federación 2026: participarán 40 equipos masculino y 24 femeninos

Lo confirmó el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro. Estarán en juego 8 cupos a la Copa Santa Fe. Sportivo Guadalupe, El Quillá, Ciclón Racing y Ateneo representarán a la Liga Santafesina.