Federal Amateur

Colón de San Justo y Sanjustino, listos para el primer golpe en cuartos

El Torneo Regional Federal Amateur entra en una etapa decisiva y los representantes de San Justo afinan detalles para los partidos de ida de los cuartos de final. Tras los brindis de Año Nuevo, Colón de San Justo y Sanjustino afrontan compromisos exigentes fuera de casa, con la ilusión intacta y el sueño del ascenso como motor principal.