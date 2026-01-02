Colón de San Justo y Sanjustino, listos para el primer golpe en cuartos

El Torneo Regional Federal Amateur no se detiene y, apenas iniciado el 2026, vuelve a poner en escena a los equipos que sueñan con dar el salto de categoría.
El Torneo Regional Federal Amateur entra en una etapa decisiva y los representantes de San Justo afinan detalles para los partidos de ida de los cuartos de final. Tras los brindis de Año Nuevo, Colón de San Justo y Sanjustino afrontan compromisos exigentes fuera de casa, con la ilusión intacta y el sueño del ascenso como motor principal.
El Torneo Regional Federal Amateur no se detiene y, apenas iniciado el 2026, vuelve a poner en escena a los equipos que sueñan con dar el salto de categoría.
En este contexto, San Justo tendrá un fin de semana de alta intensidad futbolera, con Colón de San Justo y Sanjustino afrontando partidos clave en condición de visitantes, correspondientes a los cuartos de final, instancia que marca el comienzo de la tercera fase del campeonato.
Luego de los festejos propios de la llegada del nuevo año, ambos planteles retomaron los entrenamientos con un objetivo claro: llegar de la mejor manera posible a los encuentros de ida, sabiendo que cada detalle puede resultar determinante en series que prometen ser muy parejas.
El calendario no da respiro y el mes de enero se presenta como un tramo decisivo en el camino hacia el tan ansiado ascenso al Torneo Federal A.
Colón de San Justo, bajo la conducción del experimentado Miguel Restelli, tendrá una parada brava en la ciudad de Rafaela. El domingo, desde las 20 horas, visitará a Sportivo Ben Hur en el estadio “Néstor Zenklusen”, en un cruce que asoma como uno de los más atractivos de la región por historia, presente y ambiciones.
Ben Hur transita este Torneo Regional Amateur con el objetivo explícito de regresar rápidamente al Torneo Federal A, categoría que supo habitar durante varias temporadas. Para ello cuenta con la dirección técnica de Carlos Trullet, otro nombre pesado dentro del fútbol del interior, lo que le da aún más condimento a un duelo que promete intensidad y buen juego.
En las últimas horas, el Consejo Federal dio a conocer la terna arbitral para este encuentro. El encargado de impartir justicia será Matías Billone Carpio, quien estará acompañado por Emanuel Serale y Lucas Coloto como asistentes, mientras que Guadalupe Prunesti se desempeñará como cuarta árbitro. Todos ellos pertenecen a la Liga Cordobesa.
De cara a este compromiso, el cuerpo técnico de Ben Hur deberá rearmar el equipo debido a varias bajas confirmadas. No estarán disponibles Pedro Bravo, Genaro Cepeda, Juan Cruz Giacone ni el delantero colombiano Carlos Raga Córdoba, ausencias que obligarán a Trullet a mover piezas y ajustar su esquema habitual.
Del lado de Colón de San Justo, la preparación fue intensa y enfocada en sostener el orden, la solidez defensiva y la eficacia en ataque, aspectos que le permitieron llegar a esta instancia. El objetivo será claro: traerse un resultado positivo de Rafaela que permita definir la serie con mayores chances en el partido de vuelta, ante su gente.
En tanto, Sanjustino también afrontará un compromiso exigente fuera de casa. El equipo dirigido por Marcelo Molina deberá viajar a María Grande, Entre Ríos, para enfrentar a Atlético de esa localidad, que tiene como entrenador a Luis Conte y que se hace fuerte en condición de local.
El encuentro se disputará este domingo desde las 19 horas y contará con la siguiente terna arbitral: Maximiliano Emanuel Durán será el árbitro principal, acompañado por Ramiro Gastón Nadalin y Guido Marcelo Vázquez como asistentes, mientras que Ricardo Francisco Gómez se desempeñará como cuarto árbitro.
Sanjustino llega a este cruce con la confianza de haber mostrado un buen nivel en las fases anteriores, sustentado en un funcionamiento colectivo sólido y en la convicción de un plantel que sabe a qué juega. El desafío será manejar los tiempos del partido, soportar la presión del local y aprovechar las oportunidades que se presenten en ataque.
Atlético María Grande, por su parte, intentará imponer condiciones desde el inicio, consciente de la importancia de sacar ventaja en el primer partido de la serie. El choque promete ser intenso, disputado y con márgenes mínimos, donde la concentración y la eficacia serán factores determinantes.
La serie de cuartos de final se presenta como una verdadera prueba de carácter para los equipos de San Justo. Colón SJ y Sanjustino saben que están ante una oportunidad histórica y que cada partido puede marcar un antes y un después en su camino dentro del Torneo Regional Federal Amateur.
Con estadios que prometen un gran marco de público, arbitrajes ya confirmados y planteles mentalizados, el fútbol del interior vuelve a ser protagonista en los primeros días del año.
El sueño del ascenso está en marcha y San Justo late al ritmo de dos equipos que buscarán dar el primer golpe en condición de visitante, con la ilusión intacta y la mirada puesta en seguir avanzando.