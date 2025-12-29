El Quillá distinguió a sus futbolistas en una noche inolvidable
Con la presencia de más de 700 personas, el Club Náutico El Quillá llevó adelante una fiesta de alto impacto para premiar a sus deportistas del fútbol. Emoción, reconocimiento y sentido de pertenencia marcaron una velada impecablemente organizada por la Sub Comisión de Fútbol, que distinguió a jugadores y jugadoras de todas las categorías. Joaquín Felizia recibió el Tiburón de Oro como el futbolista destacado del 2025.
Los mejores jugadores del año recibieron su homenaje en la cena de fin de temporada.
El Club Náutico El Quillá vivió una de esas noches que quedan grabadas en la memoria institucional. Con una convocatoria que superó las 700 personas, la familia del fútbol Tiburón se reunió para celebrar un año de esfuerzo, crecimiento y logros deportivos, en una fiesta que combinó emoción, reconocimiento y una organización a la altura de la historia del club.
La ceremonia de premiación, impulsada por la Sub Comisión de Fútbol, fue mucho más que un acto formal: se transformó en un verdadero homenaje al compromiso diario de futbolistas, cuerpos técnicos, dirigentes y familias que sostienen el proyecto deportivo. Cada aplauso, cada nombre anunciado y cada mirada cargada de orgullo reflejaron el sentido de pertenencia que distingue a El Quillá.
Uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega del Tiburón de Oro al jugador destacado del año. El reconocimiento mayor quedó en manos de Joaquín Felizia, futbolista de la Primera División masculina, quien fue elegido como el mejor del 2025. Su constancia, rendimiento y liderazgo dentro del campo de juego lo convirtieron en una referencia para sus compañeros.
La premiación también puso en valor el crecimiento sostenido del fútbol femenino, una de las grandes banderas del club en los últimos años. El Quillá reafirma su compromiso con la igualdad y el desarrollo deportivo, acompañando a sus jugadoras en un camino que combina competencia, formación y valores.
El recorrido por las categorías inferiores fue otro de los puntos destacados de la noche. Desde los más pequeños hasta los juveniles, cada reconocimiento simbolizó horas de entrenamiento, sacrificio y aprendizaje. El club volvió a dejar en claro que el semillero es una prioridad y que el futuro se construye desde abajo, con paciencia y convicción.
La fiesta cerró con un clima de alegría compartida, fotos, abrazos y la satisfacción del deber cumplido. El Quillá no solo premió resultados deportivos, sino que celebró un modelo de club que apuesta a la formación integral, al trabajo en equipo y al crecimiento colectivo.
El brillo del fútbol femenino
Las jugadoras del fútbol femenino tuvieron un lugar central en la ceremonia, recibiendo el reconocimiento del club y del público presente. Fueron premiadas Valentina Bértola, Emilia Kilgelmann, Milagros Trigatti, Blanca Erni, Natalia Labath, Gianela González, Delfina Silva, Rosalía Ruiz Díaz y Azul Gómez. Cada una de ellas representa el esfuerzo que impulsa el crecimiento de la disciplina.
El femenino de El Quillá tuvo un año consagratorio donde peleó palmo a palmo con Unión.
El semillero y la experiencia de los mayores
En fútbol de inferiores varones, los reconocimientos alcanzaron a una extensa nómina que refleja la amplitud y el trabajo sostenido del proyecto formativo: Bautista Albornoz, Ignacio Vélez Casas, Mateo Bachelli, Joaquín Shatler, Bautista Torres, Máximo Modina, Lorenzo Salín, Valentino Negri, Santiago Gutiérrez, Manuel Peón, Ciro González, Tomás Fedele, Santiago Gómez Hallak y Benicio Bonadeo.
A ellos se sumaron Yesemir Alegre, Santiago Canutto, Agustín Olivera, Benjamín Zuquelli, Felipe Casto Lo Vuolo, Joaquín Salesky, Nicolás Caldaroni, Augusto Méndez, Simón Ochoa, Cristóbal Córdoba, Bautista Raticelli, Tomás Fertonani, Jerónimo Chafer, Teo Talenti, Juan Sosa, Justo Risso Patrón, Benjamín Gervasoni y Facundo Cuaranta.
Los jugadores del tiburón compartieron un momento de camaradería tras un exigente 2025.
En la Categoría Senior fueron distinguidos Bautista González y Gaspar Di Benedetto, mientras que en la Primera División masculina recibieron su reconocimiento Juan Manuel Gómez, Sebastián Ingino, Martín Mazzoni, Matías Brignone, Víctor Tarabay, Pedro Joaquín, Pablo Gauna, Carlos Roteta, Mariano Boz y Juan Manuel Chemes.
La noche dejó una certeza compartida: El Quillá atraviesa un gran presente futbolístico y sigue construyendo futuro desde el compromiso y la pasión. Una fiesta que honró al deporte y fortaleció, una vez más, el orgullo de ser Tiburón.