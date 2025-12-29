Fiesta de fin de año del tiburón

El Quillá distinguió a sus futbolistas en una noche inolvidable

Con la presencia de más de 700 personas, el Club Náutico El Quillá llevó adelante una fiesta de alto impacto para premiar a sus deportistas del fútbol. Emoción, reconocimiento y sentido de pertenencia marcaron una velada impecablemente organizada por la Sub Comisión de Fútbol, que distinguió a jugadores y jugadoras de todas las categorías. Joaquín Felizia recibió el Tiburón de Oro como el futbolista destacado del 2025.