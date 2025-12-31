Balance institucional y deportivo...

Un año histórico para la Liga Santafesina de Fútbol

La Casa Madre del fútbol regional cierra un 2025 cargado de grande momentos institucionales, deportivos y formativos. La firma de la escritura de hipoteca del Predio Nery Pumpido, los títulos de Sanjustino y Unión, el ascenso del femenino tatengue a AFA, el crecimiento de los seleccionados juveniles y el fuerte acompañamiento del Gobierno Provincial marcaron una temporada que quedará en la memoria.