Liga Santafesina de Fútbol

Los árbitros, los dueños del pitazo final

La Casa Madre del fútbol regional cuenta con un Colegio de Árbitros sólido, numeroso y en permanente crecimiento. Más de un centenar de jueces varones y mujeres trabajan cada fin de semana en las distintas competencias, respaldados por capacitación, planificación y un proyecto integral que apunta a jerarquizar la tarea arbitral. Gustavo Rossi, máximo referente del área, hizo un balance positivo del 2025 y anticipó un 2026 con nuevos desafíos y objetivos superadores.