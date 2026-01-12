Sanjustino ganó y está en semifinales; Ben Hur eliminó a Colón de San Justo

En la tarde noche del domingo, se disputaron los encuentros de revancha de la instancia de cuartos de final correspondientes a la zona Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.
Este domingo se cerraron 3 de las 4 llaves de cuartos de final de la zona Litoral Sur. El equipo matador volvió a derrotar al Atlético María Grande y se instaló en la siguiente fase. La BH volvió a ganarle al conquistador y sigue soñando con el ascenso. No se pudo completar la llave entre Juventud de Gualeguaychú y Defensores de Pronunciamiento por agresión al árbitro del partido.
La suerte para los representantes de la Liga Santafesina que seguían en competencia resultó dispar, ya que Sanjustino pudo defender y ampliar la ventaja conseguida en el duelo de ida en Entre Ríos para instalarse en semifinales al tiempo que Colón de San Justo no consiguió revertir la llave y quedó a manos de Ben Hur de Rafaela.
En las otras series, hubo victoria y clasificación del elenco de Puerto San Martín, que dejó en el camino y por penales a Sarmiento de Maggiolo y será rival de la BH por un lugar en la final.
El dato negativo de la jornada sucedió en Gualeguaychú, donde el árbitro Maximiliano Durán fue agredido y no se pudo completar el encuentro, pasando la resolución al Tribunal de Disciplina de AFA para conocer al rival de Sanjustino en la próxima etapa.
En un estadio repleto en el barrio Matadores de la ciudad de San Justo, el local Sanjustino recibió la visita del Atlético María Grande con la ventaja de haber ganado el cotejo de ida en condición de visitante el fin de semana pasado.
Con otra sólida tarea colectiva, la formación que dirige Marcelo Molina volvió a imponer condiciones y terminó ganando por 2 tantos contra 1, repitiendo el marcador del primer chico y liquidando la serie por un contundente 4 a 2.
Una vez más, Nehemías González se convirtió en figura y goleador del equipo verde y blanco, anotando las dos conquistas que le permitieron a Sanjustino cerrar la tarde celebrando con su gente.
Ratificando su condición de candidato al ascenso, el elenco del portón del norte dio otro paso firme en una campaña casi perfecta que alimenta la ilusión de dar el gran salto rumbo a Torneo Federal A. En el portón del norte esperan ahora por la definición que llegue desde AFA para saber a quién deberá enfrentar por un lugar en la final.
En la noche de este domingo, Sportivo Ben Hur venció 2 a 1 como visitante a Colón de San Justo y selló su clasificación a la cuarta fase de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur, con un global de 5 a 2. El inicio mostró un leve dominio del conjunto local, aunque en la primera llegada clara el elenco rafaelino fue contundente.
A los 23 minutos, Juan Bono capturó un rebote dentro del área y abrió el marcador para Ben Hur. Colón generó varias situaciones para igualar, pero se topó con una destacada actuación del arquero Matías Astrada, determinante para sostener la ventaja.
En el complemento, el equipo sanjustino salió decidido a descontar en la serie y por momentos arrinconó a la visita. A los 12 minutos, Arroyo estrelló un remate en el travesaño y mantuvo viva la ilusión local. Con el correr de los minutos, el trámite se equilibró y favoreció al Lobo, que administraba una diferencia cómoda en el global.
Recién a los 82', Tomás Baroni marcó el empate para Colón. Sin embargo, el tiempo no alcanzó para la remontada. A los 85', Albarracín tuvo el triunfo local, pero falló dentro del área. Ya en tiempo cumplido, un error defensivo dejó a Bono mano a mano: el delantero eludió al arquero Chaves y definió con el arco vacío para el 2 a 1 definitivo.
En una serie más pareja de lo que indica el global, Ben Hur se impuso por su eficacia ofensiva y la seguridad de Astrada bajo los tres palos. En la próxima instancia, el equipo dirigido por Carlos Trullet —que ganó todos los partidos en esta edición— enfrentará a Puerto San Martín, que eliminó por penales a Sarmiento de Maggiolo tras empatar 3 a 3. Ben Hur definirá la serie en condición de local.
En la definición de las otras dos series hubo un equipo que avanzó por penales y un lamentable episodio de violencia. En primera instancia, en la ciudad de Maggiolo fue Puerto San Martín el que terminó abrochando su pasaje a semifinales luego de derrotar en la definición desde los 12 pasos a Sarmiento tras perder 2 a 0 en los 90 minutos.
Con el 3 a 1 que había conseguido en la ida en casa, el representante de la Liga Sanlorencina llegó a la definición por penales, donde se hizo fuerte para instalarse entre los cuatro finalistas de la Región Litoral Sur.
En la definición desde los doce pasos, los dirigidos por Damián Pennesi contaron con la intervención del arquero Guido Sodini, habituado a convertirse en héroe en este tipo de duelos. Tapó uno y los otros dos remates se fueron por arriba del travesaño.
Ahora el próximo obstáculo de PSM Fútbol será el siempre complicado Ben Hur de Rafaela, que venció 2-1 a Colón en San Justo y cerró un global a su favor de 5-2. La ida será el próximo fin de semana en el estadio 4 de junio de Puerto San Martín y la vuelta siete días después en el Néstor Zenklusen de Rafaela.
El otro cotejo de revancha por los cuartos de final finalizó con un triste hecho de violencia. En Entre Rios, Juventud Unida de Gualeguaychú le estaba ganando 2 a 0 a Defensores de Pronunciamiento, cuando se jugaban los últimos minutos y el árbitro Maximiliano Durán decidió la suspensión por una agresión tras la expulsión del jugador Maximiliano Villagrán, de Defensores.
El partido de ida había ganado el conjunto de Pronunciamiento, por lo cual con el resultado parcial la definición se trasladaba a los tiros desde el punto penal, pero ahora el que decidirá será el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.