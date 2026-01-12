Torneo Regional Amateur

Sanjustino ganó y está en semifinales; Ben Hur eliminó a Colón de San Justo

Este domingo se cerraron 3 de las 4 llaves de cuartos de final de la zona Litoral Sur. El equipo matador volvió a derrotar al Atlético María Grande y se instaló en la siguiente fase. La BH volvió a ganarle al conquistador y sigue soñando con el ascenso. No se pudo completar la llave entre Juventud de Gualeguaychú y Defensores de Pronunciamiento por agresión al árbitro del partido.