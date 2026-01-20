Nuevo Horizonte mostró su nueva pilcha y ratificó el sueño del ascenso
El Club Atlético Nuevo Horizonte presentó la indumentaria que utilizará durante la temporada 2026 y, en ese marco, su presidente Ariel Sosa confirmó que los grandes objetivos serán pelear por el ascenso y sostener la continuidad de las obras en la cancha y las instalaciones. Con un fuerte mensaje de pertenencia barrial, trabajo colectivo y proyección deportiva, la institución reafirmó su identidad y su compromiso con la familia azul y blanca.
Ilusión renovada. Con nueva indumentaria, Nuevo Horizonte sueña con un gran 2026. Foto: Gentileza.
Con la ilusión renovada y el orgullo de seguir creciendo paso a paso, el Club Atlético Nuevo Horizonte llevó adelante la presentación oficial de la nueva indumentaria que vestirá a sus planteles durante el presente año deportivo en la Liga Santafesina de fútbol.
El encuentro, sencillo pero cargado de simbolismo, sirvió no sólo para mostrar la flamante camiseta, sino también para que la dirigencia expusiera los lineamientos deportivos e institucionales que marcarán el rumbo de la temporada.
La jornada tuvo como principal orador al presidente Ariel Sosa, quien aprovechó la ocasión para dejar en claro que el club no se detiene y que los objetivos están bien definidos. “Trabajamos para seguir adelante. Acá todos aportan lo que pueden. Este es un club barrial de gente humilde y de trabajo”, expresó el máximo referente dirigencial, remarcando el espíritu solidario de la institución.
Sosa subrayó que la prioridad institucional seguirá siendo la mejora permanente de la infraestructura, con especial énfasis en la cancha y los espacios comunes.
“Estamos decididos a continuar con las tareas de obras en el club. Como siempre, todo lo que ingresa es para obras en el club”, sostuvo, dejando en evidencia una política de reinversión constante de los recursos, orientada a generar mejores condiciones para los deportistas y los socios.
Nuevo Horizonte quiere repetir todo lo bueno que hizo en 2025.
En ese mismo sentido, el presidente anticipó un avance clave para la vida social de Nuevo Horizonte: la finalización del salón de usos múltiples. “El club también tiene otras opciones para la familia y en eso estamos terminando el salón para que pueda ser usado por los socios y toda la familia de Nuevo Horizonte”, explicó, destacando la importancia de contar con un espacio como este.
Más allá del aspecto institucional, el fútbol ocupa un lugar central en la planificación del año. “Otro de los datos es el fútbol, nuestro principal deporte. Estamos preparando los planteles para intentar el ascenso, además trabajamos para la confirmación de nuestro semillero”, señaló Sosa, dejando en claro que la apuesta es doble: ser protagonistas en Primera División y fortalecer las inferiores.
La presentación contó con la participación de integrantes de distintos estamentos del club, lo que le dio un marcado carácter integral al evento.
Estuvieron presentes Ariel Sosa Rey (presidente); Cristian Molina (director técnico de Primera); Exequiel Lemercier (director técnico de Reserva); Claudio Maldonado (ayudante de campo); Lautaro Wagner; Eduardo De Pierro (utilería); Mario Herrera (utilería); Silvio Mieres y Eduardo Flores (jugadores).
La conducción y moderación del acto estuvo a cargo de José Benítez, integrante de la comisión directiva, quien fue guiando cada intervención y aportando contexto a los anuncios.
La nueva indumentaria, que fue exhibida ante dirigentes, futbolistas y colaboradores, refleja la identidad del club y renueva la ilusión de un plantel que buscará ser protagonista en la competencia liguista. Con colores tradicionales, detalles modernos y una impronta que combina historia y presente, la camiseta simboliza el compromiso de Nuevo Horizonte con su gente y con su proyecto deportivo.
Nuevo Horizonte es, ante todo, una institución nacida y forjada en el corazón del barrio, sostenida por el esfuerzo colectivo y la vocación de servicio de su dirigencia y colaboradores. En cada etapa de su historia, el club supo sobreponerse a las dificultades con trabajo y organización, y hoy atraviesa un momento de consolidación que se refleja tanto en lo deportivo como en lo edilicio.
Las obras en la cancha, mencionadas por el presidente, forman parte de un plan progresivo que apunta a mejorar las condiciones de juego y brindar mayor comodidad a jugadores y público. A esto se suma la culminación del salón, que permitirá ampliar la oferta social y fortalecer el vínculo con los socios y vecinos de la zona.
La lógica de “todo lo que ingresa es para obras en el club” no es sólo una frase: es una filosofía de gestión que se traduce en hechos concretos y que refuerza la confianza de la comunidad en sus dirigentes. En un contexto económico complejo, la administración responsable de los recursos se vuelve un valor central para sostener el crecimiento institucional.
En el plano futbolístico, Nuevo Horizonte se prepara para un año exigente, con la mira puesta en el ascenso como gran objetivo. La conformación de los planteles de Primera y Reserva avanza con la intención de lograr un equipo competitivo, equilibrado y con identidad de juego.
El cuerpo técnico, encabezado por Cristian Molina en Primera y Exequiel Lemercier en Reserva, trabaja en la planificación de la pretemporada y en la evaluación de refuerzos, siempre bajo la premisa de mantener una base de jugadores surgidos del club. La presencia de Claudio Maldonado como ayudante de campo completa un equipo de trabajo que apuesta a la continuidad y al desarrollo sostenido.
Pero el proyecto no se agota en la coyuntura del resultado inmediato. La dirigencia hizo hincapié en la importancia de “confirmar el semillero”, es decir, fortalecer las divisiones inferiores como pilar del futuro deportivo. La formación de jóvenes futbolistas no sólo garantiza recambio generacional, sino que también refuerza el sentido de pertenencia y la identidad institucional.
Nuevo Horizonte sigue apostando fuerte al semillero.
En ese marco, la nueva indumentaria no es sólo una camiseta: es un símbolo de pertenencia, un punto de encuentro entre pasado, presente y futuro. Cada jugador que la vista representará no sólo a un equipo, sino a un barrio entero que sueña con ver a su club en lo más alto de la Liga Santafesina.
La presentación cerró con un clima de optimismo y compromiso compartido. Dirigentes, técnicos, jugadores y colaboradores coincidieron en que el camino es el trabajo colectivo y la perseverancia. Nuevo Horizonte renueva su ilusión, muestra su nueva piel y se prepara para un año que promete desafíos, crecimiento y, sobre todo, la esperanza intacta de seguir escribiendo páginas en su historia.