Nuevo Horizonte mostró su nueva pilcha y ratificó el sueño del ascenso

El Club Atlético Nuevo Horizonte presentó la indumentaria que utilizará durante la temporada 2026 y, en ese marco, su presidente Ariel Sosa confirmó que los grandes objetivos serán pelear por el ascenso y sostener la continuidad de las obras en la cancha y las instalaciones. Con un fuerte mensaje de pertenencia barrial, trabajo colectivo y proyección deportiva, la institución reafirmó su identidad y su compromiso con la familia azul y blanca.