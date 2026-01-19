Sanjustino cayó por la mínima

Regional Amateur: Ben Hur y Juventud de Gualeguaychú sacaron ventaja en la ida de las semifinales

El equipo de Trullet y el albiceleste entrerriano derrotaron a Puerto San Martín y al representante de la Liga Santafesina para adelantarse en las llaves de cuarta ronda. Las revanchas se jugarán la semana que viene en la perla del oeste y en la ciudad de San Justo. Los ganadores jugarán la final por un ascenso al Federal A.