Regional Amateur: Ben Hur y Juventud de Gualeguaychú sacaron ventaja en la ida de las semifinales
El equipo de Trullet y el albiceleste entrerriano derrotaron a Puerto San Martín y al representante de la Liga Santafesina para adelantarse en las llaves de cuarta ronda. Las revanchas se jugarán la semana que viene en la perla del oeste y en la ciudad de San Justo. Los ganadores jugarán la final por un ascenso al Federal A.
Sanjustino perdió el invicto en el Regional y tendrá que ganar en la revancha. Foto: Mauricio Ríos.
En la tarde noche del domingo, en las ciudades de Puerto San Martín y Gualeguaychú se pusieron en marcha las llaves correspondientes a la cuarta fase del Torneo Regional Amateur. Por la zona Litoral Sur, Puerto San Martín Fútbol recibía la visita de Ben Hur de Rafaela al tiempo que Juventud esperaba por Sanjustino en el inicio de las series de semifinales.
En condición de visitante, la BH revirtió un resultado que comenzó adverso y terminó imponiéndose por 2 tantos contra 1 con goles de Juan Ignacio Bono, tomando una considerable ventaja de cara a la revancha que se disputará el próximo fin de semana en la ciudad de Rafaela.
Por su parte, en la costa entrerriana fue Juventud el que impuso condiciones en su reducto, superando por la mínima a Sanjustino con un golazo señalado por Marcelo Olivera cuando se jugaban 37 minutos de la segunda etapa.
Pese al resultado adverso, los dirigidos por Marcelo “Tucu” Molina dejaron una imagen positiva con miras al desquite que los tendrá como protagonista en su reducto y con la obligación de ganar para forzar, de mínima, una definición por penales.
En la localidad santafesina de Puerto San Martín se vivió un domingo a pleno fútbol con una multitud colmando las tribunas del estadio 4 de Junio, donde el equipo dirigido por Damián Penessi recibía al Ben Hur de Rafaela dirigido por Carlos Alberto Trullet.
Tras un inicio dubitativo en el que se encontró en desventaja, el elenco de la perla del oeste reaccionó a tiempo y de la mano de su goleador Juan Ignacio Bono pudo dar vuelta el trámite y el marcador para sumar así su 12° victoria en fila, ganando hasta acá todos los partidos que jugó por el Regional.
Julián Trucco a los 22 de la primera parte había puesto en ventaja a la formación verdinegra, que controló el partido y el resultado hasta los 40 de esa etapa inicial cuando un zurdazo de Bono llevó paridad al resultado antes del descanso.
El doblete de Juan Ignacio Bono le permitió a Ben Hur sacar una importante ventaja. Foto: Prensa Ben Hur.
En el complemento la BH salió con todo a buscar la ventaja y la encontró rápidamente, cuando a los 3 minutos de juego el propio delantero del conjunto rafaelino aprovechó una buena acción individual de Jiménez para gambetear al arquero y poner el 2 a 1 que sería definitivo.
Con la obligación de dar vuelta la historia, Puerto San Martín fue en busca del empate y generó un par de ocasiones sobre el arco de Astrada, aunque la mala puntería y hasta el travesaño impidieron que el local consiguiera el 2 a 2.
Pese al resultado en su favor, el equipo de Trullet sabe que la serie no está liquidada y que deberá trabajar y mucho para poder resolver la llave en el partido revancha que se jugará la semana que viene en el Estadio Néstor Zenklusen de la perla del oeste.
Se define en San Justo
Con un golazo de Marcelo Olivera, Juventud Unida le ganó en la noche de este domingo a Sanjustino de Santa Fe por 1 a 0 y con esa victoria de ventaja disputará el próximo domingo el decisivo partido por el Regional Amateur. El encuentro se disputó en el estadio de Juventud Unida ante un muy buen marco de público, y el domingo 25 se disputará la revancha clave para definir quién pasa a la final.
A los 34 del segundo tiempo fue expulsado Maximiliano Trullet, de Sanjustino, por doble tarjeta amarilla. Esa infracción provocó el tiro libre directo que ejecutó Marcelo “Chelo” Olivera y lo convirtió en gol. Un golazo al palo derecho del arquero Cristian Reginelli.
Juventud no pudo lucirse en un partido difícil frente a un equipo que llegó invicto, aunque en los minutos finales pudo haber estirado la diferencia al ejercer un claro dominio.
Durante el primer tiempo, el viento fue un factor determinante y complicó el desarrollo del juego. Aun así, Juventud Unida asumió el protagonismo, manejó la pelota y generó varias situaciones claras para ponerse en ventaja, aunque falló en la definición. Sanjustino, por su parte, intentó hacerse fuerte desde el orden y, de manera esporádica, logró inquietar al arquero Horst.
El equipo dirigido por Miguel Fullana sufrió dos golpes en esa primera etapa con las lesiones de Alan Murialdo y Damián Zadel, lo que le hizo perder presencia y equilibrio. Luego de la salida de Zadel, la visita tuvo la jugada más clara del primer tiempo: un tiro libre desde la derecha terminó en un cabezazo de Ypollitti que se estrelló en el palo, cuando el arquero local no tenía nada por hacer.
En el complemento, con el viento a favor, Juventud Unida arrinconó al Verde y Blanco contra su propio campo, aunque le costaba encontrar el camino al gol. La historia se destrabó a los 35 minutos, cuando Maximiliano Truchet cometió una infracción cerca del área sobre Jerónimo Ávalos. El volante visitante, que ya estaba amonestado, vio la segunda amarilla y se fue expulsado.
La Juve festejó el golazo de Olivera de tiro libre. Foto: Mauricio Ríos.
De ese tiro libre se hizo cargo Marcelo Olivera, quien con un preciso remate por encima de la barrera dejó sin chances al arquero Cristian Reginelli y desató el festejo local. Fue el 1 a 0 definitivo, resultado que deja a Juventud Unida con ventaja de cara a la revancha.
Ahora restan 90 minutos en San Justo, donde el equipo del Tucu Molina buscará dar vuelta la historia para meterse en la final de la Región Litoral Sur por el ascenso al Federal A.