Sanjustino tiene rival, fecha y hora confirmada para la ida de la semifinal
Salió el fallo del Tribunal de Disciplina y Juventud de Gualeguaychú avanzó de fase tras el episodio de violencia en la serie con el DEPRO. El domingo, el equipo de Marcelo Molina jugará el primer "chico" en la provincia de Entre Ríos. La revancha, en el Cuna de Matadores.
Sanjustino mantiene latente el sueño del ascenso al Federal A.
Tras el bochornoso final que tuvo el partido del domingo en Gualeguaychú, cuando un futbolista del DEPRO agredió al árbitro del partido luego de ser expulsado cuando Juventud ganaba 2 a 0, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino oficializó el fallo mediante el cual le dio la clasificación al equipo celeste y blanco, que avanzó a las semifinales de la zona Litoral Sur.
El rival de la Juve será Sanjustino, el único representante de la Liga Santafesina que sigue con vida tras dejar en el camino el fin de semana al Atlético María Grande luego de ganar los dos partidos y meterse entre los últimos 4 que pelean por uno de los ascensos en juego al Torneo Federal A.
Sanjustino buscará sacar ventaja en la ida en Gualeguaychú. Foto: Prensa Sanjustino
De esta manera, quedó establecido de manera oficial que Sanjustino y Juventud se medirán por un lugar en la gran final de la Región Litoral Sur en una serie de dos cotejos que tendrá su primer compromiso en Gualeguaychú y la revancha en el portón del norte santafesino.
El próximo domingo 18 de enero, desde las 17 y en el estadio de los Eucaliptos, se disputará el encuentro de Ida de la Cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur en un partido que será controlado por una cuaterna arbitral que proviene de la Liga Riotercerense y estará encabezada por Lucas Rodríguez. Lautaro Macchiavello y Joaquín Paredes serán los asistentes de línea y Agustín Villafañe como 4°.
La gran figura que tuvo Sanjustino en el partido que le dio la clasificación a las semis del regional fue el delantero Nehemías González, autor de los dos goles en la victoria por 2 a 1 sobre Atlético María Grande en el Cuna de Matadores.
Nacido hace 27 años y formado futbolísticamente en las inferiores de Colón, González ha sabido ganarse un nombre dentro del ámbito del fútbol regional, particularmente en una Liga Santafesina que supo tenerlo como goleador en varios de sus campeonatos.
Precisamente tras consagrarse como máximo artillero liguista con la casaca de la UNL, Nehemías fichó por Sanjustino en la temporada 2024, convirtiéndose en un par de años en figura y uno de los más queridos por la parcialidad verde y blanca.
Con su aporte en la red, González terminó siendo decisivo en los títulos conseguidos por el club del portón del norte en los últimos dos años, además de liderar la ofensiva del equipo de Marcelo Molina en la vigente campaña en el Regional Amateur.
Con la ilusión del ascenso a cuestas, Nehemías González conversó con FM Sol sobre el momento que le toca atravesar a nivel individual y colectivo, además de hacer un recorrido por su carrera deportiva.
Nehemías González, el gran goleador de Sanjustino. Crédito: Manuel Fabatía.
En primera instancia, el delantero de Sanjustino comentó: "Gracias a Dios tuve un excelente 2025. En 2024 también me fue muy bien, salimos campeones invictos y el año pasado explotó todo en la final cuando le ganamos 2 a 1 a nuestro clásico rival y me tocó convertir los dos goles. Ahora arranqué de la mejor manera también".
"Soy segunda punta, me muevo por todo el frente de ataque, me gusta el mano a mano, tirar diagonales y llegar al gol. Gracias a Dios en estos últimos años me ha tocado convertir bastante" dijo el santafesino sobre sus características de juego.
Un dato no menor respecto de la actualidad de Nehemías indica que en las últimas semanas tuvo un contacto directo con gente relacionada con el fútbol amateur de Colón, el club de sus amores. Fue Fernando Nogara, recientemente asumido como Coordinador y quien dirigirá en 2026 la primera de Liga Santafesina, quien tomó contacto con el jugador para conocer su situación.
Este dato fue confirmado por el propio delantero, quien indicó: "Hace unas dos semanas tuve unos mensajitos y hace dos días también me llamaron por teléfono, pero nada concreto". Sobre esta chance, Nehemías reveló: "Para mí me mueve todo el piso porque soy hincha fanático de Colón. Te juro que si se llega a dar, iría gratis. Sería una posibilidad muy linda para mi carrera, una revancha hermosa".
"Hay que manejarlo con tranquilidad, pero es difícil la ansiedad. Nosotros seguimos entrenando, jugando semifinales, no paramos desde enero del año pasado. Estoy ansioso por lo que se comenta, pero hasta ahí, porque todavía no hay nada concreto", agregó.
Siguiendo por el final, quien también tuvo un breve paso por el fútbol de Bolivia completó: "Ojalá se pueda cumplir el sueño. Estamos todo el día pendientes por si llega algún llamado. Sería una revancha linda, poder aportar mi granito de arena y ayudar a Colón a lograr el ascenso a Primera, que es lo que todos queremos".