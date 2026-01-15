Regional Amateur

Sanjustino tiene rival, fecha y hora confirmada para la ida de la semifinal

Salió el fallo del Tribunal de Disciplina y Juventud de Gualeguaychú avanzó de fase tras el episodio de violencia en la serie con el DEPRO. El domingo, el equipo de Marcelo Molina jugará el primer "chico" en la provincia de Entre Ríos. La revancha, en el Cuna de Matadores.