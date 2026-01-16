Miguel Oyeras vuelve a casa y se suma al proyecto formativo de Ciclón Racing
El experimentado entrenador aceptó la propuesta del presidente Hugo Servín y regresará a un club que conoce desde adentro, en un año histórico para la institución, que además disputará por primera vez la Copa Federación en la máxima categoría.
El "Sapo" Oyeras inicia un nuevo ciclo con los juveniles del equipo lagunero. Foto: Pablo Aguirre.
La Liga Santafesina de Fútbol continúa marcando el pulso de la actividad deportiva regional y, en ese contexto, Ciclón Racing protagonizó uno de los movimientos más resonantes del receso con la incorporación de Miguel Oyeras a su estructura de fútbol formativo.
El reconocido entrenador se hará cargo de la categoría 2012 y comenzará a trabajar la próxima semana, reforzando un proyecto que el club viene consolidando con bases sólidas y una clara mirada a futuro.
La llegada de Oyeras no es una contratación más. Se trata de un hombre de la casa, con pasado glorioso como jugador del lagunero y con una profunda identificación con los valores del club. La invitación fue cursada por el coordinador, Hugo Servín, quien no necesitó demasiado para convencer a un técnico que tenía latente el deseo de volver a vivir el día a día de un club afiliado a la Liga.
"Tenía muchas ganas de volver a pisar un vestuario y una cancha de un club de la Liga. No tuvo que trabajar demasiado Hugo Servín para convencerme", confesó Oyeras en diálogo con Pasión Liga de El Litoral. Sus palabras reflejan no sólo entusiasmo, sino también una motivación personal ligada a la historia y a los afectos que lo unen con Ciclón Racing.
Miguel Oyeras no llega como un desconocido. Su vínculo con el club lagunero se remonta a su etapa como futbolista, cuando defendió la camiseta de Ciclón Racing y fue campeón bajo la conducción técnica de un histórico como "Chiche" Calvet. Aquella etapa dejó huellas profundas en su carrera y en su vida personal, algo que hoy vuelve a emerger en este nuevo desafío.
"En mi época de jugador yo vestí la camiseta de Ciclón Racing y fui campeón con el lagunero cuando el entrenador era Chiche Calvet. A Liria y Juan Saleni los conozco de toda la vida", recordó Oyeras, trazando un puente entre pasado y presente. Esas referencias no son casuales: hablan de pertenencia, de identidad y de una historia compartida que ahora se proyecta hacia las nuevas generaciones.
La categoría 2012 será el primer eslabón de este nuevo ciclo, en un contexto donde el fútbol infantil y juvenil adquiere un rol central dentro de la estructura de los clubes de Liga. Para Ciclón Racing, la formación es una prioridad estratégica, y la incorporación de un entrenador con experiencia, conocimiento y sentido de pertenencia refuerza ese camino.
El club anunció oficialmente el regreso del "Sapo". Foto: Prensa Ciclón Racing.
Un proyecto en crecimiento y un año histórico
El regreso de Oyeras se da en un momento particular para la institución. Ciclón Racing atraviesa una etapa de crecimiento sostenido, tanto en lo deportivo como en lo institucional, y se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su historia reciente: la participación, por primera vez, en la Copa Federación en la máxima categoría.
Este logro posiciona al club en un lugar de mayor visibilidad y exigencia dentro del mapa futbolístico provincial. Será un año de intenso trabajo para todos los clubes que integran la Liga Santafesina, pero especialmente para el lagunero, que deberá articular su desarrollo competitivo con una fuerte apuesta a las divisiones formativas.
En ese marco, Oyeras expresó con claridad su objetivo: "Mi idea es volver a trabajar en Liga, lugar donde fui inmensamente feliz. Agradezco a todos y pondré lo mejor de mí para un club en pleno crecimiento". Sus palabras sintetizan el espíritu de este regreso, marcado por la vocación, la gratitud y el compromiso.
La dirigencia de Ciclón Racing entiende que el crecimiento deportivo no se construye de un día para el otro y que el trabajo en inferiores es la base de cualquier proyecto sustentable. Por eso, la llegada de Oyeras no sólo apunta a resultados inmediatos, sino también a la formación integral de los chicos, con valores, disciplina y sentido de pertenencia.
Con este movimiento, el lagunero vuelve a ser protagonista fuera de la cancha y reafirma su intención de seguir creciendo dentro de la Liga Santafesina de Fútbol. La vuelta de Miguel Oyeras a los vestuarios y a las canchas de Liga no es sólo una noticia deportiva: es el reencuentro de un hombre con su historia y el inicio de un nuevo capítulo para un club que mira al futuro con ambición y trabajo.
Oyeras se incorpora a la estructura de inferiores de Ciclón. Crédito: Manuel Fabatía
La Liga dio detalles de la política de fichajes
Como es habitual en el arranque de cada nueva temporada, y con el objetivo de dar precisiones sobre los formularios y los documentos que la Casa Madre solicita para realizar los fichajes, desde la Liga Santafesina de Fútbol dieron a conocer los detalles para cada tipo de trámite que los diferentes clubes quieran concretar.
En este sentido, desde la Liga Aclararon que todo trámite del tipo presencial se realiza con fotocopia del Documento Nacional de Identidad, en tanto que cada tipo de fichaje tendrá sus formularios específicos. Dicho esto, todos los formularios deben estar completos y con las firmas y sellos correspondientes.
Además, se recuerda a los interesados que la administración de la Liga Santafesina tiene sus oficinas en el predio Nery Alberto Pumpido, sito en Dr. Zavalla al 10800, y que funciona de lunes a viernes de 14 a 19.
En el caso de los fichajes nuevos, también conocidos como primer registro, se realizan cuando la persona no ha sido registrada en ningún club y tampoco proviene de otra liga. Este tipo de fichaje se lo puede realizar en cualquier parte del año. Respecto de los pases entre clubes de la competencia local, el trámite se puede hacer de modo 'definitivo' o en condición de 'préstamo.
Los pases 'a préstamo' se hacen hasta el 31 de diciembre del mismo año en que se cede la ficha. Por último, y en el caso de los fichajes "interligas", también puede realizarse en modo 'definitivo' o en condición de 'préstamo', salvo que para uno y otro la documentación a presentar es distinta. Se lo puede hacer sólo dentro del Libro de Pases.