Gran certamen provincial

Todo definido para la Copa Federación Masculina y Femenina

La Federación Santafesina de Fútbol presentó de manera oficial una nueva edición de la Copa Federación. El certamen provincial ya tiene formato, zonas y fixtures confirmados tanto en la rama masculina como femenina. La Liga Santafesina de Fútbol dirá presente con cuatro equipos en varones y con Colón y Unión en mujeres, en un torneo que promete alto nivel, competencia intensa y protagonismo regional desde finales de enero y principios de febrero.