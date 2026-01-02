Todo definido para la Copa Federación Masculina y Femenina
La Federación Santafesina de Fútbol presentó de manera oficial una nueva edición de la Copa Federación. El certamen provincial ya tiene formato, zonas y fixtures confirmados tanto en la rama masculina como femenina. La Liga Santafesina de Fútbol dirá presente con cuatro equipos en varones y con Colón y Unión en mujeres, en un torneo que promete alto nivel, competencia intensa y protagonismo regional desde finales de enero y principios de febrero.
La Copa Federación Santafesina comienza a transitar sus días finales de preparación. En una reunión realizada este martes de manera virtual por la Federación Santafesina de Fútbol, quedaron definidos todos los detalles organizativos de una nueva edición del certamen provincial, uno de los más esperados del calendario futbolero del interior.
Con la participación confirmada de decenas de clubes de toda la geografía santafesina, la competencia volverá a poner en escena el espíritu federal, la rivalidad regional y la ilusión intacta de cada institución por dejar su mejor imagen.
La Liga Santafesina de Fútbol, una de las más fuertes y representativas de la provincia, tendrá una presencia destacada. En la edición masculina contará con cuatro representantes, mientras que en la femenina los estandartes serán Colón y Unión, dos instituciones históricas que continúan fortaleciendo sus proyectos deportivos en la rama de mujeres.
Sportivo Guadalupe. El equipo que dirige Adalberto Tobaldo se subió a lo más alto de la tabla, lugar que comparte con Ateneo. Crédito: Luis Cetraro.
El certamen, que combina fase de grupos y cruces eliminatorios, ya tiene fechas de inicio, formato de disputa y fixtures confirmados, lo que permite a los cuerpos técnicos y dirigentes ajustar los últimos detalles de planificación.
La Copa Federación no solo representa un desafío deportivo, sino también una vidriera importante para clubes, jugadores y jugadoras del interior, que encuentran en este torneo la posibilidad de medirse con rivales de distintos puntos de la provincia, sumar rodaje competitivo y potenciar sus estructuras.
Con ese objetivo, la Federación Santafesina volvió a apostar por un formato amplio, equitativo y con criterios geográficos que favorecen la logística y el desarrollo regional.
Formato masculino: 40 equipos y un camino exigente
La edición masculina de la Copa Federación comenzará el fin de semana del 25 de enero y contará con la participación de 40 equipos. La primera etapa será la clasificatoria, integrada por 10 zonas de 4 equipos cada una. En esta fase se jugará por el sistema de puntos, todos contra todos, a una sola rueda, lo que obliga a cada equipo a ser regular desde el primer partido.
Clasificarán a la siguiente instancia los primeros de cada zona y los seis mejores segundos, completando así el cuadro de Dieciseisavos de Final. Desde esa instancia, la competencia ingresará en el terreno de la eliminación directa, con cruces de Ida y Vuelta.
Unión espera por Colón en el partido destacado de la fecha 14 de la Liga Santafesina de Fútbol. Crédito: Luis Cetraro.
A partir de Octavos de Final se aplicará una restricción clave: no podrán enfrentarse equipos que provengan de la misma zona, y los emparejamientos se definirán priorizando la cercanía geográfica, un criterio que busca equilibrar esfuerzos y costos.
En lo que respecta a los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol, quedaron confirmadas dos zonas de particular interés. En la Zona 4 competirán Sportivo Guadalupe, Sportivo y Recreativo Videla, Barrio Oeste de Gálvez y Ciclón Racing.
El fixture marca para la Fecha 1 los cruces entre Sportivo Guadalupe y Barrio Oeste, y Sportivo y Recreativo Videla frente a Ciclón Racing. En la Fecha 2 se enfrentarán Ciclón Racing con Sportivo Guadalupe, mientras que la Fecha 3 tendrá los duelos Sportivo Guadalupe ante Sportivo y Recreativo Videla, y Barrio Oeste contra Ciclón Racing.
Por su parte, la Zona 5 estará integrada por Sportivo del Norte de Esperanza, Ateneo Inmaculada, Náutico El Quillá y San Lorenzo de Esperanza. En la primera fecha, Sportivo del Norte recibirá a Náutico El Quillá y Ateneo Inmaculada hará lo propio con San Lorenzo.
La Fecha 2 tendrá el choque entre Náutico El Quillá y Ateneo Inmaculada, mientras que en la tercera jornada se medirán Sportivo del Norte ante Ateneo Inmaculada y Náutico El Quillá frente a San Lorenzo. Una zona pareja, con equipos de tradición y con aspiraciones claras de avanzar de ronda.
La edición femenina y el protagonismo de Colón y Unión
La Copa Federación femenina comenzará el 9 de febrero y contará con la participación de 24 equipos, confirmando el crecimiento sostenido del fútbol femenino en la provincia.
La etapa clasificatoria estará compuesta por 6 zonas de 4 equipos cada una. Clasificarán a la siguiente instancia los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos, dando paso a los Octavos de Final.
Desde esa instancia y hasta la gran Final, el sistema será de eliminación directa, con partidos de Ida y Vuelta. A partir de Cuartos de Final, al igual que en la rama masculina, no podrán enfrentarse equipos que hayan compartido zona en la fase inicial, y los cruces se definirán por cercanía geográfica, buscando un desarrollo ordenado y competitivo del torneo.
La Liga Santafesina tendrá como representantes a Colón y Unión, que integrarán zonas distintas. Unión formará parte de la Zona 2 junto a Ferro DHO de San Cristóbal, 9 de Julio de Rafaela y Libertad de San Jerónimo Norte.
El debut rojiblanco será ante 9 de Julio en condición de visitante. En la segunda fecha, Unión recibirá a Ferro DHO, mientras que en la tercera jornada visitará a Libertad de San Jerónimo Norte.
Colón, en tanto, integrará la Zona 3 junto a Defensores de Santa Catalina, Trebolense y Argentino de San Lorenzo. El conjunto sabalero debutará como visitante frente a Defensores de Santa Catalina.
En la Fecha 2 será local ante Trebolense y cerrará la fase de grupos recibiendo a Argentino de San Lorenzo. Un camino exigente que pondrá a prueba la evolución del proyecto femenino rojinegro.
Con todo definido, la Copa Federación Santafesina se prepara para volver a ser protagonista. Clubes, cuerpos técnicos, jugadores y jugadoras ya conocen el camino a recorrer. La ilusión está en marcha y el sueño provincial vuelve a rodar en cada cancha del interior.