Liga Santafesina de Fútbol

En Cosmos FC soplan vientos de cambio: Darío Cabrol se suma para reorganizar el semillero

El club del norte santafesino presentó al reconocido técnico profesional que tendrá a su cargo la Academia de Cosmos. Con una fuerte impronta formativa, Cabrol buscará potenciar la técnica, la táctica y el disfrute del juego en todas las categorías. El presidente Gustavo Ferroglio destacó la importancia de apostar a un proyecto integral y de largo plazo.