En Cosmos FC soplan vientos de cambio: Darío Cabrol se suma para reorganizar el semillero
El club del norte santafesino presentó al reconocido técnico profesional que tendrá a su cargo la Academia de Cosmos. Con una fuerte impronta formativa, Cabrol buscará potenciar la técnica, la táctica y el disfrute del juego en todas las categorías. El presidente Gustavo Ferroglio destacó la importancia de apostar a un proyecto integral y de largo plazo.
Manos a la obra. Cabrol arrancó su ciclo en Cosmos. Foto: Manuel Fabatía.
En Cosmos FC comenzaron a soplar vientos de cambio y renovación. Con la mirada puesta en el futuro y en la consolidación de un proyecto deportivo serio y sustentable, la institución que compite en la Liga Santafesina de Fútbol presentó oficialmente a Darío Cabrol, quien se sumó al plantel estable de profesores y será el encargado de reorganizar y conducir el semillero del club.
La llegada del experimentado técnico profesional representa una apuesta fuerte de la dirigencia encabezada por Gustavo Ferroglio, presidente de la entidad, que continúa trabajando para fortalecer las bases deportivas e institucionales.
Los pibes de Cosmos comenzaron a entrenar de cara la temporada 2026. Foto: Manuel Fabatía.
La presentación se llevó a cabo en el predio Las Achiras, un espacio que en cuestión de minutos se llenó de vida, risas y fútbol. Nenas y nenes de distintas categorías comenzaron a rodar la pelota, dando inicio a una nueva etapa cargada de ilusión.
Tras el acto formal, Cabrol dialogó con Pasión Liga y dejó en claro cuáles serán los ejes del trabajo que pretende desarrollar en la Academia de Cosmos, un espacio que llevará su impronta y su nombre.
“Vengo a trabajar con la Academia de Cosmos, en la que estará mi nombre. Hay un gran potencial de chicos y también de nenas”, expresó Cabrol, destacando desde el inicio el enfoque inclusivo y formativo del proyecto.
En ese sentido, subrayó que la idea central será recuperar la esencia del fútbol como juego, como espacio de encuentro y disfrute, alejándose de las presiones tempranas que muchas veces se imponen en edades formativas.
“La idea es trabajar como se hizo siempre, donde los chicos iban a un club a divertirse, pasar un gran momento y formarse de manera integral. La idea inicial es que los niños lleguen despejados de la idea de que vienen para formarse como profesionales. Ellos deben jugar al fútbol, gambetear, divertirse y aprender”, explicó el flamante coordinador.
El ex Unión se hizo cargo de las inferiores del tricolor. Foto: Manuel Fabatía.
Dentro del proyecto deportivo, Cabrol adelantó que uno de los pilares será la potenciación de la técnica individual. “Acá se tratará de potenciar la técnica de cada chico al máximo”, sostuvo, al tiempo que indicó que, con las categorías más grandes, el trabajo se enfocará también en la mejora táctica y en la comprensión del juego.
Para ello, se implementarán ejercicios en espacios reducidos, una herramienta clave para el desarrollo de la toma de decisiones, la precisión y la inteligencia futbolística.
Otro de los aspectos en los que se hará hincapié será el perfeccionamiento de la pelota parada, un recurso fundamental en el fútbol moderno. Sin embargo, Cabrol fue claro al señalar que su objetivo es sacar a los chicos de la llamada “zona de confort” que muchas veces impone el fútbol actual.
“Necesitamos que entiendan que el fútbol es más versátil y que no hay una ubicación única. Para mí, el jugador tiene que jugar y pensar a la vez, y no será una tarea sencilla”, reflexionó.
El nuevo coordinador no estará solo en este desafío. En la Academia de Cosmos lo acompañará un equipo de trabajo comprometido y con fuerte presencia en las divisiones más chicas, integrado por Claribel Mansilla, Nicolás Zavalla, Nicolás Cabrol y Marcos Rubio. “Todos ellos están a full con los más pequeños”, remarcó, destacando la importancia del trabajo en equipo y la coherencia en la formación.
Para los más chicos, el mensaje es claro y sencillo: disfrutar. “Mi idea es que disfruten, que se enojen, que se tiren al piso y que sonrían”, señaló Cabrol, entendiendo que el fútbol también es emoción, aprendizaje y crecimiento a través de las experiencias. En ese camino, el rol de las familias será fundamental.
“A los papás les pedimos que acompañen. Vamos a estar hablando mucho, porque cada uno forma parte de la educación. Ellos son lo más importante y después nosotros, desde el deporte y esa formación integral que les daremos”, analizó.
Por su parte, el presidente Gustavo Ferroglio valoró la incorporación de Cabrol como un paso clave dentro del proyecto institucional. Tras repartir las pelotas y dar inicio simbólico a la jornada, observó cómo el predio se llenaba de fútbol y sonrisas, una postal que resume el espíritu que Cosmos FC busca consolidar: un club abierto, formador y con un fuerte sentido social.
Así, en el predio Las Achiras comenzó a rodar algo más que una pelota. Comenzó a tomar forma una nueva ilusión. Nenas y nenes de distintas categorías pusieron en marcha un sueño sencillo y profundo a la vez: ser felices, correr detrás de un balón y crecer dentro de un club que apuesta a la formación, al disfrute y a los valores. En Cosmos FC, el futuro ya empezó a jugarse.