Dylan Casal, de Santa Fe a un torneo internacional en España

Con apenas 11 años, Dylan Casal ya tiene claro cuál es su sueño: jugar al fútbol y llegar lo más lejos posible. Ese anhelo, que empezó en una escuelita y se fortaleció con entrenamientos diarios, hoy lo pone frente a una oportunidad única. Fue seleccionado para participar de un torneo internacional en España y su familia inició una colecta solidaria para poder costear el viaje.
La historia comenzó a partir de una prueba futbolística realizada en el complejo de Santo Tomé, donde participaron decenas de chicos de distintas localidades. Quince días después, la familia recibió la noticia que cambió todo: Dylan había sido elegido para integrar un equipo que viajará a Europa y competirá con jóvenes futbolistas de otros países.
Natalia Linares, su mamá, cuenta que la emoción fue enorme. “De tantos nenes que participaron, que él haya quedado seleccionado fue una alegría inmensa. Sabemos que es su sueño y queremos acompañarlo para que pueda cumplirlo”, explicó. Sin embargo, el viaje tiene un costo elevado y por eso decidieron apelar a la solidaridad.
El traslado, la estadía y la participación en el torneo demandan alrededor de 4.500 dólares. La familia ya logró cubrir una parte, pero aún resta reunir aproximadamente la mitad del monto. “Cuesta, no es fácil, pero creemos que con la ayuda de todos se puede lograr”, expresó Natalia.
Dylan no viajará solo. En la delegación hay chicos de distintos puntos del país, entre ellos uno o dos de la región y otros de localidades como Gálvez y Reconquista. El grupo partirá el 26 de este mes, permanecerá algunos días alojado y luego comenzará la competencia, que se extenderá durante cuatro o cinco jornadas.
La experiencia no se limita solo al torneo. Además de competir, los chicos entrenarán, compartirán actividades y convivirán con jóvenes de otros países. Para Dylan, que entrena casi todos los días y juega en distintas categorías, será un desafío deportivo y también personal.
Natalia lo acompaña desde el primer día. “Soy la que está siempre al lado. Fuimos a torneos en Crespo, Nelson, contra Río, conocimos la cancha de River y hasta entramos al estadio. Uno ve la emoción de él y entiende que hay que acompañarlo”, relató.
Dylan juega como defensor, en la posición de marcador central o lateral, y reconoce que uno de sus referentes es Cristian “Cuti” Romero. “Me gusta cómo juega, cómo defiende”, contó. También sigue a otros futbolistas que se desempeñan en esa zona de la cancha y sueña con llegar algún día a lo más alto.
Dylan entrena casi todos los días y sueña con crecer en el fútbol y vivir una experiencia internacional.
Una oportunidad que nació de una prueba
La convocatoria llegó de manera inesperada. Dylan participó de un partido evaluatorio y fue observado durante el segundo tiempo. “Me vieron jugar y les gustó”, resumió con timidez. Luego le explicaron que el objetivo era formar un equipo para viajar y competir en España.
El camino hasta aquí no fue improvisado. Dylan juega desde hace tres años en la escuela de River y también participa en preliga y liga. Entrena casi todos los días y aprovecha cada espacio para mejorar. “Entreno para esforzarme más en el fútbol”, dice con naturalidad.
Antes del viaje, el grupo tendrá encuentros previos para conocerse y entrenar juntos. “Nos juntamos para charlar, conocernos y prepararnos”, explicó Dylan. Ese proceso busca fortalecer al equipo y generar vínculos antes de la experiencia internacional.
Para la familia, el sueño de Dylan es colectivo. “No es solo de él, es nuestro también. Verlo feliz, motivado, con ganas de superarse, nos impulsa a hacer todo lo posible”, señaló Natalia. Por eso decidió lanzar una campaña abierta, donde cada aporte suma.
El valor del acompañamiento familiar
Más allá del objetivo deportivo, la historia refleja el rol clave de la familia en el desarrollo de los chicos. El acompañamiento, la presencia en cada entrenamiento y la decisión de apoyar los sueños son parte central del recorrido de Dylan.
Natalia destaca que su hijo siempre fue titular y capitán en los equipos donde jugó. “Tiene condiciones y muchas ganas. Nosotros solo queremos darle la oportunidad de vivir esta experiencia”, afirmó.
Natalia Linares impulsa una colecta solidaria para reunir los fondos necesarios para el viaje de su hijo.
El torneo en España será, sin dudas, un antes y un después. No solo por lo que ocurra dentro de la cancha, sino por el aprendizaje, el intercambio cultural y la posibilidad de medirse con otros futbolistas de su edad en un contexto internacional.
Mientras tanto, la colecta sigue en marcha y cada difusión ayuda. Dylan espera con ansiedad el día del viaje, entrenando como siempre, con la ilusión intacta y la certeza de que detrás suyo hay una familia y una comunidad empujando para que el sueño se haga realidad.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Natalia Linares al +54 9 3425 19-9521, donde brindan toda la información sobre la campaña y las formas de ayuda.