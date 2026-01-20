Barranquitas Oeste: vecinos denuncian baja presión y cortes de agua durante el día
CyD Litoral estuvo en Barranquitas Oeste, en la zona de Artigas y Terraplén, donde vecinos relataron que el agua llega recién por la noche y durante el día no hay presión. Para abastecerse, muchas familias recurren a baldes y bidones, y caminan hasta otras cuadras para conseguir agua.
Barranquitas Oeste: bidones y baldes, la postal diaria ante la falta de presión.
CyD Litoral recorrió Barranquitas Oeste y escuchó de primera mano el reclamo de vecinos de la zona de Artigas y Terraplén, donde aseguran que la falta de agua y la baja presión se repiten desde hace tiempo. En medio de jornadas de calor intenso, las familias describen una rutina marcada por la espera nocturna.
En la cuadra, los baldes y bidones se vuelven parte del paisaje. Los relatos coinciden en que el servicio aparece tarde, cerca de la madrugada, y se corta temprano: durante el resto del día, el agua directamente no llega o sale con muy poca fuerza.
Agua de madrugada
“Nosotros tenemos que esperar hasta las 10, 11 de la noche o 12 y sale toda la noche, pero después de las 7 u 8 de la mañana no tenemos todo el día agua”, contó una vecina del sector. Según describió, el problema no es nuevo y se siente con más fuerza cuando sube la temperatura.
Otro vecino explicó que la falta de presión obliga a organizarse como se puede. “Tenemos que esperar toda la noche para cargar un tacho grande y tener para todo el día. Para los chicos, para el té, lo necesario”, relató, mientras mostraba recipientes preparados para aguantar la jornada.
Bidones y baldes
La situación impacta en lo básico: cocinar, higienizarse y afrontar el día con niños en casa. “Vamos a la otra cuadra con baldes a pedir a los vecinos, porque no tenemos agua”, explicó un vecino. En algunos casos, el agua que sale no es clara. “A veces sale barroso y los chicos no pueden tomar esa”, agregó.
En el sector remarcan que el problema se mantiene durante todo el año, no solo en verano. “Es todo el año el tema del agua”, dijeron. La diferencia, remarcan, es que con el calor se hace más difícil sostener la rutina sin un servicio regular.
Reclamo sostenido
En el barrio también mencionaron necesidades vinculadas a infraestructura. “Faltaría cañería, una distribución, todo”, enumeró un vecino, al señalar que el caño madre está a corta distancia, pero el agua no llega con la misma fuerza que en otras cuadras cercanas.
CyD Litoral recorrió la zona y recogió testimonios sobre el reclamo del barrio.
Una vecina que vive allí desde 1982, sintetizó el sentimiento del lugar. “Siempre nos prometieron y nunca me dieron nada”, expresó. En su testimonio también pidió acompañamiento para una situación familiar, ligada a la necesidad de vivienda y trabajo.
Barranquitas Oeste, en la zona de Artigas y Terraplén, suma así un reclamo que se repite en voz baja pero constante: poder contar con agua durante el día, sin depender de la madrugada, los bidones y la solidaridad de las cuadras vecinas.