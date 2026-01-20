Santa Fe ciudad

Barranquitas Oeste: vecinos denuncian baja presión y cortes de agua durante el día

CyD Litoral estuvo en Barranquitas Oeste, en la zona de Artigas y Terraplén, donde vecinos relataron que el agua llega recién por la noche y durante el día no hay presión. Para abastecerse, muchas familias recurren a baldes y bidones, y caminan hasta otras cuadras para conseguir agua.