Vecinos del norte de Santa Fe reclaman por basura acumulada, calles intransitables y falta de iluminación

Vecinos de distintos barrios del norte de la ciudad de Santa Fe volvieron a manifestar su preocupación por la falta de servicios básicos. Recolección irregular de residuos, calles anegadas tras las lluvias, obras inconclusas y problemas de iluminación forman parte de reclamos que se repiten en sectores como Cabaña Leiva, Loyola Norte y barrio Santa Marta.
Cabaña Leiva: basura acumulada y calles difíciles de transitar
Uno de los reclamos más urgentes llega desde Cabaña Leiva, donde los vecinos aseguran que por el Callejón Quiroga el camión recolector no pasa con regularidad. Como consecuencia, se acumulan residuos que, en algunos tramos, llegan a obstruir la calle.
Basura acumulada detrás de Cabaña Leiva.
Según relatan, los camiones que intentan ingresar quedan atascados en el barro y muchos terminan desviándose hacia los zanjones. “Cuando llueve, ni los vehículos ni nosotros podemos pasar”, explican. La situación se agrava por el barro y la suciedad que se acumula en la zona, dificultando incluso las actividades cotidianas.
El problema no es solo de día. De noche, sin luz, transitar se vuelve aún más difícil. La escasa iluminación pública en Cabaña Leiva complica la circulación nocturna y genera preocupación por la seguridad. "No hay iluminación desde la entrada de Recreo donde está la parada de la línea 3 hasta adentro no hay una luz hasta la avenida de Peñaloza", comentó uno de los vecinos.
En Loyola Norte, los reclamos apuntan a obras de ripiado realizadas recientemente por el municipio. Si bien los vecinos reconocen que eran necesarias, advierten que no se contempló el sistema de desagües.
Tras las lluvias, las calles quedaron anegadas y el agua tarda en escurrir. A esto se suma la falta de recolección diaria, lo que favorece la formación de microbasurales y genera molestias en el barrio.
Barrio Santa Marta: promesas que no se concretan
En el norte de la ciudad, los vecinos de barrio Santa Marta también expresaron su malestar por el estado de las calles, llenas de pozos y con serias dificultades para el tránsito.
“Hace dos años nos prometieron el asfalto y aún no hicieron nada”, señalaron los vecinos del norte de la ciudad donde las lluvias profundizan el deterioro y vuelven casi intransitables algunas arterias, afectando tanto a peatones como a vehículos.
Las calles con pozos en barrio Santa Marta dificultan el transitar de los vecinos.
Reclamos que se repiten en distintos barrios
Las situaciones descriptas no son aisladas: estos reclamos se suma a otros pedidos por servicios básicos que llegan a diario a través de Periodismo Ciudadano, una herramienta que permite canalizar las inquietudes de distintos barrios de la ciudad a través de un canal de contacto por Whatsapp (+54 9 342 6 305344) para que cualquier persona pueda enviar su denuncia, reclamo o comentario sobre hechos de interés público.
Si bien desde el municipio se anunciaron planes de bacheo, iluminación y mejoras en la recolección de residuos, los vecinos aseguran que en varios barrios las respuestas aún no llegan o resultan insuficientes.
Mientras tanto, los reclamos se acumulan y los vecinos esperan soluciones concretas. La demanda es clara: servicios básicos que funcionen con regularidad y obras que contemplen las necesidades reales de cada barrio.