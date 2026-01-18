"Todo bien con el reclamo pero por qué no pintas tu casa", la queja de un vecino por intervenciones en la vía pública

Las redes sociales también pueden ser una tribuna de reclamos para aquellos ciudadanos que notan problemas o situaciones problemáticas en las ciudades que habitan.
A través de un video en Instagram, un santafesino expuso cómo fueron vandalizados espacios públicos de la ciudad capital con un mensaje político sobre Palestina.
Lo anterior introduce un reclamo de un santafesino que hizo a través de Instagram con un video que muestra cómo vandalizaron distintos espacios públicos con un mensaje político a favor de Palestina.
Desde el perfil @tulianperin se hicieron públicas imágenes de cestos de basura, columnas, paredes, etc. Como se puede apreciar en la secuencia, las imágenes fueron tomadas en la costanera de la ciudad de Santa Fe, en la zona donde está el puente peatonal que une el parque de la Locomotora con el sector de aparatos para ejercicios físicos.
Un dato no menor, es que allí también se encuentra el busto de Ana Frank, trasladado en el verano de 2021 luego de una serie de vandalizaciones en su ubicación original (a la altura de calle Pedro de Vega). Cabe recordar que la joven es símbolo de la resistencia judía contra el Holocausto encabezado por Hitler y el nazismo.
Retomando la publicación de este ciudadano, además de las imágenes, el usuario incluyó el siguiente mensaje: "Todo bien con el reclamo, pero porque no pintas y pegas todo eso en las paredes de tu casa...a lo mejor es mas llamativo. Creo que es solo MODA pedir por Palestina, si no hacete un viaje y vas a darle una mano en la zona, desde acá con carteles y ensuciando no sirve".