Reclamo vecinal por abandono en Liceo Norte: basura, plaza sin terminar y calles intransitables
Gonzalo, vecino del barrio, denunció a través del canal de Periodismo Ciudadano de El Litoral el abandono generalizado del espacio público en la zona. La comunidad reclama obras concretas, limpieza y mayor presencia del Estado.
Reclamo vecinal por abandono en Liceo Norte. Foto: gentileza Gonzalo.
Gonzalo, un vecino de barrio Liceo Norte, expuso a través de Periodismo Ciudadano de El Litoral la crítica situación que atraviesa esta zona del noroeste santafesino: una plaza abandonada, calles intransitables, basura acumulada y un edificio escolar usurpado forman parte de un escenario de abandono que preocupa a la comunidad.
Una plaza que nunca se terminó
El reclamo principal apunta al espacio verde ubicado en inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica N.° 709 "Cecilia Grierson", sobre calles Leumann y Alsina.
Según relató Gonzalo, la plaza “nunca terminó por ser”, pese a que hubo visitas oficiales y promesas recientes: “Hace como un mes vino un tipo de la Municipalidad, se sacó fotos con los vecinos, trajeron dos bancos y tres árboles... y no volvieron más”, señaló.
El césped está crecido hasta la altura de las rodillas y no hay juegos, arcos ni bancos suficientes. El lugar, que debería ser de esparcimiento para chicos y familias, hoy está invadido por residuos y rodeado de malezas.
Basura, plaza sin terminar y calles intransitables. Foto: gentileza Gonzalo.
Entorno escolar en mal estado
A pocos metros, la situación de la Escuela Técnica "Cecilia Grierson" también es preocupante. “Todo por afuera está descuidado. Los paneles están rotos, hay basura alrededor y uno se imagina cómo debe estar el gimnasio adentro si así está afuera”, describió el vecino.
Además, sobre el pasaje Larguía —que une el Callejón Juan Aguirre con Florencio Fernández, y por donde transitan a diario estudiantes de la escuela Santa Rita—, el estado del ripiado es crítico. “Esa calle tiene cinco o seis cuadras y está muy deteriorada. Es una vía clave para quienes van a la escuela”, agregó.
Un jardín abandonado y usurpado. Foto: gentileza Gonzalo.
Un jardín abandonado y usurpado
En el mismo predio se encuentra una obra iniciada durante el gobierno nacional anterior, que prometía ser un jardín de infantes. Hoy está totalmente paralizada, con signos de usurpación y convertida en un foco de basura: “Los perros arrastran los residuos, la gente viene y tira sus desperdicios... es un desastre total”, lamentó Gonzalo.
La comunidad reclama obras concretas, limpieza y mayor presencia del Estado. Foto: gentileza Gonzalo.
Basural crónico y falta de conciencia
El vecino también señaló la responsabilidad compartida de algunos frentistas que no colaboran: “La gente tampoco ayuda, trae sus residuos y los deja en cualquier lado”. Esto agrava el problema de los basurales a cielo abierto, sobre todo en zonas cercanas a la plaza y al edificio abandonado.
Los vecinos reclaman no solo obras de infraestructura, sino una intervención sostenida del municipio y políticas que ayuden a recuperar el espacio público. “No pedimos mucho: que arreglen la plaza, que limpien, que ripien la calle. Queremos vivir dignamente”, concluyó el testimonio.
Este reclamo se suma a otros pedidos por servicios básicos que llegan a diario a través de Periodismo Ciudadano, una herramienta que permite canalizar las inquietudes de distintos barrios de la ciudad a través de un canal de contacto por Whatsapp (+54 9 342 6 305344) para que cualquier persona pueda enviar su denuncia, reclamo o comentario sobre hechos de interés público.