Vecinos de Liceo Norte reclaman mejoras urbanas básicas

Liceo Norte es un populoso barrio de la ciudad de Santa Fe que está delimitado por Gorriti al sur, Peñaloza al oeste, Callejón Funes al norte y Blas Parera al oeste.
A través del WhatsApp de El Litoral enumeraron problemas en la vía pública que se convirtieron en un dolor de cabeza para el barrio. Además, advierten por hechos de inseguridad.
Lo que hace décadas atrás conformaron un cordón verde con chacras y quintas, hoy es un vecindario que convive con grandes avenidas y entornos urbanos comerciales. Sin embargo, quienes habitan en ese sector de la capital santafesina advierten que tienen una serie de problemas en la vía pública.
En contacto con El Litoral, una vecina expuso algunos de los reclamos que ya hicieron a la Municipalidad aún no fueron resueltos. A saber, yuyos altos, calles rotas y mantenimiento general del entorno.
“Es frustrante ver cómo las calles que deberían estar asfaltadas siguen en mal estado, y cómo los terrenos con dueños ausentes se convierten en un problema para la comunidad”, fue uno de los mensajes que envió la lectora a través del WhatsApp de El Litoral. (5493426305344).
“Hicimos reclamos por desmalezamiento y por el entubado de zanjas y zanjoes”, agregó la vecina al tiempo de mencionar que tiene todos los expedientes con números y otros detalles. Además, en las imágenes que envió se puede observar focos de microbasurales en algunas esquinas.
Al ser consultada, la lectora explicó que estas situaciones las padecen en la zona de 2do Pasaje entre Callejon Aguirre (al 5200) y Piedrabuena. La mujer también advirtió que hay individuos sospechosos por la zona y se han registrado robos.