Basural a cielo abierto genera un punto crítico en Santa Rosa de Lima

Un vecino del barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe, volvió a denunciar la persistencia de un basural a cielo abierto que, según aseguró, lleva más de una década sin una solución definitiva. La acumulación de residuos agravada por las lluvias recientes, genera problemas ambientales, sanitarios y de drenaje que afectan directamente a las viviendas cercanas.
Eduardo, vecino del sector, describió la situación con preocupación y cansancio en la zona de Lamadrid al 1900. “El problema que tenemos es este basural, hacía como tres días que no lo limpiaron por asunto de la lluvia, ya no se puede más”, afirmó.
Según relató el vecino, el conflicto no es reciente. Por el contrario, se trata de una problemática que se mantiene desde hace años y que, pese a los reiterados reclamos, no logró una solución estructural. “Le estoy hablando de hace 10 años, no le estoy hablando ahora”, sostuvo.
Eduardo explicó que en un principio la basura se acumulaba en distintos puntos, hasta que se colocaron contenedores que luego fueron retirados. “Antes se acumulaba enfrente y acá. Traían contenedor en un tiempo y después lo pasaron para acá hasta que juntaron los contenedores y los llevaron”, detalló.
A partir de ese momento, la zona se transformó en un punto donde vecinos de varias cuadras arrojan residuos. “Vienen de dos cuadras, tres cuadras, cuatro cuadras y tiran acá. Nunca pasó recolector, nunca”, remarcó.
Problemasdedrenaje
Además de la basura acumulada, el vecino alertó sobre las consecuencias que generan las tareas de limpieza cuando finalmente se realizan. “Cada vez que viene la máquina a llevarse los residuos, hace pozo y tapa un desagüe que hay, que es el desagüe que viene del barrio”, explicó.
La basura se extiende sobre el camino y dificulta la circulación.
Ese conducto cumple una función clave durante las lluvias, y su obstrucción provoca anegamientos. “Si está tapado eso, se junta el agua acá y si llueve mucho entra el agua a las casas por acá adelante”, advirtió.
Ante la falta de soluciones oficiales, los propios vecinos intentaron realizar arreglos. “Con un vecino le hicimos una tapa al desagüe, pero la pala lo levantó”, relató Eduardo, quien aseguró que el problema vuelve a repetirse una y otra vez.
Falta degestiónbarrial
La cercanía del basural con el espacio verde impide su uso. “Es una plaza que además no se puede usar porque el basural está ahí nomás”, señaló. Eduardo sostuvo que realizó presentaciones ante distintos intendentes a lo largo de los años. “Intendente que hubo, intendente que le mandamos. Tengo todavía la fotocopia de lo que yo le he mandado, pero nunca tuvimos respuesta”, afirmó.
A sus 70 años, el vecino asegura haber hecho todo lo que estuvo a su alcance. “Yo podaba, limpiaba los desagües. Si esa calle está así como está es porque yo le tiré escombro”, contó.
Hoy, el reclamo se centra en una medida puntual. “Lo que queremos es que hagan un camino nomás. Al hacer el camino se puede solucionar eso. Porque si no, no hay solución”, explicó.
Finalmente, advirtió que el problema se repite en otros sectores del barrio. “El problema de los residuos es recurrente. En todas las esquinas hay un mini basural”, concluyó, y alertó sobre el impacto que podría tener la situación con las altas temperaturas: “Ni me quiero imaginar con el calor. Es una locura”.