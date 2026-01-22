Nobleza inicia una nueva etapa con Mario Donetti al mando
La institución de Recreo presentó oficialmente a su nuevo entrenador y cuerpo técnico. Mario Donetti fue recibido por el presidente Lucas Muzzi y dejó en claro que el objetivo es salir rápido de la zona baja y llevar al club a los primeros puestos. Más de 40 jugadores comenzaron la pretemporada mientras avanzan las obras en la cancha principal.
El flamante cuerpo técnico en el inicio de la pretemporada. Foto: Prensa Nobleza.
Deportivo Nobleza dio el puntapié inicial a una nueva etapa deportiva con la presentación oficial de Mario Donetti como director técnico del primer equipo que competirá en la Liga Santafesina de Fútbol. El acto se desarrolló en el predio de la institución y contó con la presencia de dirigentes, jugadores y allegados, en un clima de entusiasmo renovado de cara a la temporada que se avecina.
El presidente del club, Lucas Muzzi, fue el encargado de darle la bienvenida al flamante entrenador, destacando la confianza depositada en su trabajo y en el proyecto que llega para ordenar al plantel y devolverle protagonismo a una institución histórica de la región.
"Creemos que Mario es la persona indicada para este momento del club. Conoce la Liga, entiende lo que significa Nobleza y llega con ganas de trabajar fuerte", señaló el máximo directivo, quien también agradeció el acompañamiento de los socios y colaboradores.
A su turno, Donetti tomó la palabra y no esquivó la realidad del presente deportivo. "Hoy estamos complicados y debemos salir rápidamente de la zona de descanso. Nobleza es un club histórico y merece estar mucho mejor. Lo primero es acomodarnos como plantel y luego hacernos fuertes de local", expresó ante la atenta mirada de los jugadores.
El nuevo entrenador dejó en claro que no hay margen para la especulación ni el tiempo prolongado de adaptación. "No hay tiempo que perder porque ya se aproxima la fecha de comienzo del torneo Copa Ciudad de Recreo e inmediatamente aparecerá el Apertura de la Liga. Tenemos que arrancar con todo desde el primer día", remarcó, subrayando la intensidad que pretende imponer.
Donetti también tuvo palabras de agradecimiento hacia quienes hicieron posible su llegada. "Por último agradezco a todos, especialmente a los integrantes del cuerpo técnico y a los directivos por haber confiado en nosotros. Venimos a trabajar con humildad, pero con mucha ambición deportiva", cerró, marcando el tono de un proyecto que buscará resultados sin descuidar el orden y la identidad.
El "Gringo" Donetti puso en marcha un nuevo desafío. Foto: Luis Cetraro.
Arranque de la pretemporada y obras que ilusionan
Acto seguido a la presentación formal, se encendieron las luces de la cancha auxiliar y más de 40 jugadores pusieron en marcha el nuevo año futbolístico bajo las órdenes del flamante cuerpo técnico.
Entre futbolistas del plantel superior, juveniles y algunos refuerzos que se encuentran a prueba, Nobleza comenzó a transitar una pretemporada que será clave para llegar en óptimas condiciones a los primeros compromisos oficiales.
Cuerpo técnico de Nobleza. Gentileza
Las primeras tareas estuvieron enfocadas en trabajos físicos livianos, movimientos con pelota y ejercicios de evaluación para conocer el estado de cada uno de los jugadores. Donetti y sus colaboradores siguieron de cerca cada detalle, tomando nota y dialogando permanentemente con los futbolistas, en una señal clara de cercanía y de búsqueda de un grupo unido desde el primer día.
Mientras tanto, la cancha principal permaneció cerrada debido a que se está finalizando con el trabajo de riego artificial, una obra largamente soñada por todos los que forman parte de la gran familia de Nobleza.
Este avance en infraestructura representa un salto de calidad para la institución, no solo en lo deportivo sino también en lo institucional, ya que permitirá mejorar el estado del campo de juego y optimizar los entrenamientos y partidos oficiales.
Desde la dirigencia destacaron el esfuerzo económico y humano que implica esta obra. "Es una inversión importante para el club, pero necesaria. Queremos que Nobleza siga creciendo en todos los aspectos, no solo en resultados deportivos", confiaron desde la comisión directiva, resaltando el acompañamiento de socios y colaboradores que hicieron posible este progreso.
Con la llegada de Donetti, el arranque de la pretemporada y la concreción de mejoras en la infraestructura, Deportivo Nobleza comienza a transitar un 2026 cargado de ilusión. El objetivo está claro: salir rápidamente de la zona baja, hacerse fuerte de local y volver a pelear en los primeros puestos, honrando la historia de un club que sueña con recuperar su protagonismo en la Liga Santafesina.