Comenzó la pretemporada

Nobleza inicia una nueva etapa con Mario Donetti al mando

La institución de Recreo presentó oficialmente a su nuevo entrenador y cuerpo técnico. Mario Donetti fue recibido por el presidente Lucas Muzzi y dejó en claro que el objetivo es salir rápido de la zona baja y llevar al club a los primeros puestos. Más de 40 jugadores comenzaron la pretemporada mientras avanzan las obras en la cancha principal.