Seguridad

Borla destacó la incorporación de más de 50 móviles policiales en el departamento San Justo

El senador resaltó la llegada de más de medio centenar de nuevos móviles policiales al departamento San Justo desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. En esta oportunidad, el Ministerio de Seguridad de la provincia entregó ocho camionetas 0 km que se suman al parque automotor de la Unidad Regional XVI, con el objetivo de fortalecer la prevención y el patrullaje en todo el territorio.