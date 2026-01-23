Borla destacó la incorporación de más de 50 móviles policiales en el departamento San Justo
El senador resaltó la llegada de más de medio centenar de nuevos móviles policiales al departamento San Justo desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. En esta oportunidad, el Ministerio de Seguridad de la provincia entregó ocho camionetas 0 km que se suman al parque automotor de la Unidad Regional XVI, con el objetivo de fortalecer la prevención y el patrullaje en todo el territorio.
Borla aseguró que en aproximadamente un año y ocho meses al departamento San Justo han llegado más de 50 móviles entre autos, camionetas y motocicletas.
El acto de entrega se realizó frente a la Jefatura de Policía de la Unidad Regional XVI, en la ciudad de San Justo, y contó con la participación del senador Rodrigo Borla, quien subrayó la importancia de seguir invirtiendo en equipamiento para las fuerzas de seguridad.
En este marco, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe destinó al departamento un total de ocho nuevas camionetas 0 km.
Borla precisó que, en aproximadamente un año y ocho meses de gestión provincial, al departamento San Justo arribaron más de 50 móviles entre autos, camionetas y motocicletas
“No se trata solo de sumar unidades nuevas, sino también de optimizar los recursos existentes”, explicó el legislador, al señalar que la incorporación de estos vehículos permitirá realizar una rotación del parque automotor.
Borla aseguró que en aproximadamente un año y ocho meses al departamento San Justo han llegado más de 50 móviles entre autos, camionetas y motocicletas.
En ese sentido, indicó que los móviles con mayor antigüedad podrán ser reubicados en otras localidades del departamento, mejorando de manera integral la cobertura y la capacidad operativa de la fuerza policial.
Emergencia en seguridad y reconocimiento al personal policial
Durante su discurso, el senador radical y jefe del bloque Unidos en la Cámara Alta recordó que la adquisición de más de 700 vehículos por parte del Gobierno provincial fue posible gracias a la reciente renovación de la ley de emergencia en seguridad, aprobada por la Legislatura santafesina.
Esta herramienta permitió acelerar los procesos administrativos para la compra y adjudicación de los móviles.
“Esta decisión política fue clave para que hoy podamos ver resultados concretos en el territorio”, sostuvo Borla, quien agradeció especialmente al gobernador y al ministro de Seguridad, por priorizar la inversión en seguridad pública.
Finalmente, el legislador puso en valor el trabajo diario del personal policial, en particular de los efectivos de la Unidad Regional XVI. “Podemos tener buenas comisarías y buenos móviles, pero lo fundamental es el recurso humano y el compromiso de quienes trabajan todos los días para cuidar a los vecinos”, concluyó.