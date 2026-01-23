Video: hallaron con vida al turista argentino que había desaparecido en Punta del Este

Mirá tambiénUn argentino resultó gravemente herido tras ser arrastrado por el mar en Punta del Este
Tras un operativo de emergencia que se inició durante la noche del jueves en las costas de Punta del Este, las autoridades lograron localizar en la mañana del viernes a Daniel Crisci, un turista argentino de 58 años que había desaparecido luego de ingresar al mar en una moto de agua. La Armada Nacional de Uruguay confirmó que se encontraba en buen estado de salud.
El hombre había salido desde la zona de La Rinconada de Portezuelo a bordo de un vehículo acuático de color amarillo y no regresó a la orilla. La falta de contacto activó rápidamente la alarma y dio inicio al protocolo de búsqueda.
Operativo de búsqueda
La Prefectura del Puerto de Punta del Este encabezó el procedimiento, que incluyó el despliegue de dos embarcaciones, dos aeronaves de Aviación Naval y drones destinados al rastreo nocturno. Durante la madrugada, además, se sumó una nueva embarcación proveniente de Rocha para reforzar las tareas en la zona marítima.
Crisci fue localizado durante la mañana del viernes. Según la información oficial, se encontraba en buen estado general. En un primer momento se negó a subir a la embarcación de rescate, aunque luego aceptó la asistencia y el traslado a tierra firme.
Las autoridades analizan ahora las circunstancias que derivaron en su desaparición, con el objetivo de reconstruir el recorrido y determinar qué ocurrió durante las horas en las que permaneció perdido en el mar.