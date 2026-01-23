Provincia de Buenos Aires

Hallan un colmillo fósil de mastodonte de más de 100 000 años en Centinela del Mar

Un equipo de paleontólogos y voluntarios del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo” recuperó en la Reserva Natural Centinela del Mar un colmillo de Notiomastodon platensis, una especie de proboscídeo que habitó la región durante el Pleistoceno.