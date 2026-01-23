Hallan un colmillo fósil de mastodonte de más de 100 000 años en Centinela del Mar
Un equipo de paleontólogos y voluntarios del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo” recuperó en la Reserva Natural Centinela del Mar un colmillo de Notiomastodon platensis, una especie de proboscídeo que habitó la región durante el Pleistoceno.
Este tipo de hallazgos permite a los científicos reconstruir aspectos de la vida prehistórica en la región
El fósil, identificado como una defensa perteneciente a la especie Notiomastodon platensis, mide más de un metro y medio y presenta una leve curvatura, rasgos que permiten estimar su pertenencia a un ejemplar adulto de este proboscídeo que vivió hace más de 100 000 años durante el período conocido como el Cuaternario o “Era del Hielo”.
La pieza fue hallada en sedimentos con una antigüedad estimada en más de un siglo milenario, lo que la convierte en un hallazgo de alto valor científico y patrimonial. Tras su recuperación, fue trasladada al laboratorio del museo para iniciar tareas de acondicionamiento, consolidación y estudio preparatorio antes de su eventual incorporación a la colección permanente de la institución.
Este descubrimiento se suma a otros hallazgos de restos de grandes mamíferos prehistóricos en la región, lo que pone de relieve el potencial paleontológico de los sedimentos costeros del sudeste bonaerense.
El contexto científico y paleontológico
Los Notiomastodon, integrantes de la familia Gomphotheriidae, fueron proboscídeos de gran tamaño que habitaron América del Sur durante buena parte del Pleistoceno. Se estima que estos animales podían alcanzar alturas comprendidas entre 2,5 y 3 metros, con un peso superior a las 3 toneladas, dimensiones comparables a las de los elefantes asiáticos actuales.
A diferencia de los elefantes modernos, los mastodontes se caracterizaban por una dentadura distinta y por colmillos superiores con formas ligeramente curvadas o relativamente rectas, que utilizaban para la alimentación y otras funciones cotidianas. Su dieta era herbívora y se adaptaba a diversos ambientes, lo que les permitió colonizar amplias zonas de Sudamérica durante miles de años.
La presencia de restos de estos grandes mamíferos en la provincia de Buenos Aires no es excepcional.
En los últimos años, diversos estudios y excavaciones han permitido recuperar fragmentos de mastodontes y otros grandes herbívoros en áreas cercanas, como al norte del balneario Mar del Sud, consolidando al sudeste bonaerense como una zona de interés para la paleontología argentina.
El contexto geológico de la región, integrado por sedimentos del período Cuaternario, ha sido propicio para la preservación de restos fósiles de la megafauna que pobló estas planicies y costas hace decenas de miles de años.
Estos sedimentos actúan como un archivo natural que registra cambios ambientales, climáticos y biológicos significativos ocurridos a lo largo de milenios.
Tareas de rescate y colaboración institucional
El operativo de rescate del colmillo estuvo a cargo del equipo técnico del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar, institución que lideró el trabajo de campo y la extracción del fósil con apoyo de voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología que se dicta en la ciudad.
Además, el operativo contó con la participación de especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata y con el apoyo institucional de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, que aportaron asistencia técnica, logística y científica durante las tareas.
Estos esfuerzos conjuntos se enmarcan en una tradición de cooperación interinstitucional enfocada en la preservación y estudio del patrimonio paleontológico de la región.
La Estación Científica “Eduardo P. Tonni”, ubicada en las inmediaciones de la zona del hallazgo, también proporcionó apoyo logístico para las tareas de campo.
Actualmente, el colmillo recuperado se encuentra en el laboratorio del museo miramarense, donde será objeto de análisis detallado y procesos de conservación necesarios antes de su exhibición pública.
Importancia del hallazgo
El rescate de este colmillo fósil representa un aporte significativo para la comprensión de la megafauna pampeana durante el Pleistoceno, período en el que grandes mamíferos como los mastodontes, perezosos gigantes, gliptodontes y otros herbívoros conformaban un ecosistema diverso en gran parte del territorio argentino.
Este tipo de hallazgos permite a los científicos reconstruir aspectos de la vida prehistórica en la región, como su biodiversidad, relaciones ecológicas y adaptaciones climáticas, y contribuye al entendimiento de cómo las especies respondieron a los cambios ambientales que marcaron el final de la “Era del Hielo”.
Asimismo, la incorporación futura de la pieza a la exhibición del Museo de Ciencias Naturales de Miramar brindará a estudiantes, investigadores y al público general la oportunidad de apreciar directamente uno de los testigos más antiguos de la historia natural argentina