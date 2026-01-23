Reconquista fue sede del segundo encuentro intersectorial para la prevención del suicidio
Con una amplia participación de actores del territorio, el Ministerio de Salud llevó adelante un nuevo encuentro intersectorial en Reconquista para avanzar en acciones de prevención del suicidio, desde un enfoque comunitario, territorial y con perspectiva de derechos.
Salud avanza en estrategias territoriales para la prevención del suicidio en el norte provincial
El Ministerio de Salud, llevó adelante el segundo encuentro de la Mesa Intersectorial de Abordaje para la Prevención del Suicidio en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Reconquista, con el objetivo de consolidar estrategias territoriales de prevención, detección y acompañamiento comunitario en salud mental.
En este marco, el Ministerio de Salud avanzó en la consolidación de estrategias intersectoriales orientadas a fortalecer la corresponsabilidad entre los distintos sectores del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad, reconociendo el carácter complejo y multicausal de la problemática del suicidio.
La jornada reunió a equipos de salud, gobiernos locales, instituciones educativas, organizaciones comunitarias, iglesias y clubes de toda la región, en una instancia de trabajo conjunto que permitió compartir diagnósticos locales y avanzar en la construcción de acciones de prevención adaptadas a cada comunidad.
En ese sentido, las Mesas Intersectoriales Regionales se consolidan como espacios de articulación, coordinación y planificación participativa, destinados al diseño e implementación de acciones de prevención, asistencia y postvención, desde un enfoque territorial, intersectorial, comunitario y con perspectiva de derechos.
Durante el encuentro, la Directora de la Región de Salud Reconquista, Luciana Ramoa, destacó la importancia de la participación comunitaria y del trabajo articulado.
“Todos podemos ser escuchas y estar atentos a pequeños detalles que aparecen en la cotidianidad del vecino, del amigo o del familiar. Desde nuestro lugar, todos podemos ayudar”, afirmó, y remarcó que desde el Ministerio de Salud “existe una clara disposición a escuchar las propuestas de todos los sectores para lograr un abordaje integral”.
Más allá del diagnóstico
Por su parte, la coordinadora nodal de Salud Mental, Laura de la Rosa, explicó que la mesa permitió avanzar más allá del diagnóstico: “La idea no es quedarnos solo en el diagnóstico, sino empezar a pensar acciones de prevención local, que surjan de las propias comunidades, porque cada territorio tiene recursos y realidades distintas”.
En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer la red de atención: “Cuando hay una situación de urgencia en salud mental, no puede esperar. Estas situaciones se priorizan y requieren respuestas inmediatas, y para eso es clave que la red funcione de manera articulada”.
Asimismo, De la Rosa puso en valor el trabajo que ya se realiza desde los distintos niveles del sistema de salud y señaló que el desafío es mejorar el acceso efectivo a los servicios, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad: “No es solo el psicólogo o el trabajador social; es todo el equipo de salud el que acompaña estas situaciones, en articulación con la comunidad”.
En tanto, la responsable del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, Cristina Gentile, remarcó el carácter multicausal de la problemática y la necesidad de abordajes integrales.
Enfoque
“El suicidio no puede pensarse desde una única mirada. Tiene componentes subjetivos, sociales, culturales e históricos, por eso los abordajes tienen que ser intersectoriales y con fuerte anclaje territorial”, sostuvo.
Gentile destacó además la importancia de hablar de prevención y derribar mitos: “Es fundamental hablar del suicidio desde la prevención, trabajar sobre los mitos y fortalecer la corresponsabilidad social. No todas las personas que atraviesan estas situaciones presentan una patología de salud mental”, explicó.
Los encuentros forman parte de las acciones para fortalecer los equipos de salud mental, mejorar la accesibilidad a los servicios y consolidar redes comunitarias de cuidado, entendiendo que la prevención del suicidio requiere una respuesta integral, cercana al territorio y con la participación activa de toda la comunidad.