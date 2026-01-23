Deporte y Recreación: aporta a un verano en positivo para Las Colonias

Durante el verano, los natatorios comunales de Las Colonias volvieron a ser escenario de actividad plena: chicos, jóvenes y adultos compartiendo jornadas de deporte y recreación en espacios que, en muchos casos, no existían hasta hace pocos años.
Durante el verano, los natatorios comunales de Las Colonias volvieron a ser escenario de actividad plena: chicos, jóvenes y adultos compartiendo jornadas de deporte y recreación en espacios que, en muchos casos, no existían hasta hace pocos años.
En cada localidad, el uso cotidiano de estas piscinas confirmó algo simple y concreto: cuando la infraestructura está, la comunidad la hace propia.
El programa Deporte y Recreación, impulsado por el senador Rubén Pirola, comenzó como una respuesta puntual a una carencia visible en muchas localidades de Las Colonias y terminó consolidándose como una política territorial de largo aliento: crear natatorios comunales donde antes no existían y dejar capacidad instalada para el desarrollo deportivo y recreativo.
“Cuando una comunidad suma un espacio así, no está sumando solo una obra; está ampliando derechos y oportunidades”, sostuvo Pirola, al repasar el alcance de la iniciativa.
El eje, explica, fue siempre el mismo: escuchar una demanda concreta y convertirla en infraestructura de uso público, pensada para todas las edades y sostenida por las instituciones locales.
Desde su puesta en marcha, el programa avanzó en localidades que, por distintos motivos, no contaban con un natatorio propio.
La lógica fue simple y exigente a la vez: intervenir donde el mercado no llega y donde el Estado puede generar un impacto directo en la vida comunitaria. “La recreación y el deporte no son un complemento; forman parte del desarrollo integral de las personas”, afirmó el senador.
En total, son dieciséis los natatorios que hoy forman parte de la red impulsada desde Las Colonias. “Cada uno responde a una realidad distinta, pero todos comparten una misma idea: que el lugar quede y sea de la comunidad”, remarcó Pirola.
Más allá de los números, la iniciativa dejó instalada una forma de hacer: trabajo articulado, decisiones sostenidas en el tiempo y una mirada que entiende a la infraestructura social como una inversión que no se agota en la obra, sino que se proyecta en hábitos, cuidado y convivencia.