Sarmiento: refuerzan la seguridad con la incorporación de un nuevo móvil policial 0 km

Autoridades de la comuna de Sarmiento concretó la incorporación de un nuevo móvil policial Chevrolet 0 kilómetro, que ya se encuentra operativo en la comisaría local, representando un avance significativo en materia de seguridad para la comunidad.
A partir de gestiones realizadas ante el Gobierno provincial, la Comuna de Sarmiento incorporó un nuevo móvil policial Chevrolet 0 km que ya fue destinado a la comisaría local, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención, patrullaje y seguridad en la localidad.
Autoridades de la comuna de Sarmiento concretó la incorporación de un nuevo móvil policial Chevrolet 0 kilómetro, que ya se encuentra operativo en la comisaría local, representando un avance significativo en materia de seguridad para la comunidad.
La llegada de la unidad fue posible gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno provincial por el presidente comunal Adolfo Cherry, con el acompañamiento del senador departamental Rubén Pirola.
La incorporación de este nuevo patrullero permitirá reforzar las tareas de prevención y patrullaje, optimizando la presencia policial en distintos sectores de la localidad y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran intervención inmediata.
Desde la Comuna destacaron que contar con recursos adecuados es fundamental para el correcto desempeño de las fuerzas de seguridad y para brindar mayor tranquilidad a los vecinos y vecinas.
El nuevo móvil, al tratarse de una unidad 0 km, garantiza mejores condiciones operativas, mayor confiabilidad mecánica y una utilización más eficiente en recorridos urbanos y rurales. Estas características resultan clave para fortalecer el trabajo cotidiano del personal policial, que cumple un rol central en el cuidado de la comunidad y la prevención del delito.
Desde el ámbito comunal se remarcó que la seguridad es una prioridad permanente, y que la articulación con los distintos niveles del Estado permite obtener respuestas concretas a las necesidades locales.
La llegada del nuevo patrullero se enmarca en una política de gestión orientada a mejorar los servicios esenciales y a acompañar el trabajo de las instituciones que velan por el bienestar de la población. En ese sentido, se valoró especialmente el acompañamiento del senador Rubén Pirola en las gestiones ante el Gobierno provincial.
Con esta incorporación, Sarmiento da un nuevo paso en el fortalecimiento de la seguridad local, apostando a una mayor presencia preventiva y a mejores condiciones de trabajo para las fuerzas policiales, en beneficio de toda la comunidad.