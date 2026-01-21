Prevención del delito

Sarmiento: refuerzan la seguridad con la incorporación de un nuevo móvil policial 0 km

A partir de gestiones realizadas ante el Gobierno provincial, la Comuna de Sarmiento incorporó un nuevo móvil policial Chevrolet 0 km que ya fue destinado a la comisaría local, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención, patrullaje y seguridad en la localidad.