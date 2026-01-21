Una nueva noche mágica de "cine bajo las estrellas" llegará a Humboldt este jueves

Como parte de la agenda de vacaciones, Humboldt propone una experiencia diferente para compartir en familia: una noche de cine al aire libre, pensada para disfrutar del séptimo arte en un entorno distendido y comunitario.
En el marco de las actividades culturales de verano, la localidad de Humboldt invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una función de cine al aire libre con entrada libre y gratuita. La propuesta tendrá lugar este jueves 22, a partir de las 20:30, en el Patio de la Sala Tiro Federal.
La película elegida para la ocasión es “Wicked: For Good”, una nueva etapa de la historia ambientada en el universo de Oz, donde Elphaba y Glinda enfrentan las consecuencias de sus decisiones.
A lo largo del relato, se ponen a prueba la amistad, la valentía y el verdadero significado del bien y el mal, en una trama cargada de emoción, música y magia, que invita a mirar este mundo fantástico desde otra perspectiva.
La función comenzará a las 20:30 horas en el Patio de la Sala Tiro Federal, con entrada libre y gratuita. Desde la organización se invita al público a llevar almohadones, sillones o mantas, para mayor comodidad y para disfrutar plenamente de esta experiencia de cine bajo las estrellas.
Además, quienes asistan podrán colaborar con la donación de útiles escolares, sumando un gesto solidario a la propuesta cultural. Durante la jornada también habrá servicio de bar y buffet, generando un espacio de encuentro y disfrute para toda la comunidad.
Con esta iniciativa, Humboldt continúa promoviendo actividades culturales accesibles, fortaleciendo los espacios de participación y ofreciendo alternativas recreativas para vivir las vacaciones de una manera distinta y en familia.
Por otra parte Sonando Va convoca a todas aquellas personas que quieran vivir la batucada desde adentro, sin importar si cuentan o no con formación musical previa.
La propuesta pone el acento en las ganas de participar, aprender y compartir, entendiendo a la música como un espacio de encuentro, expresión y construcción colectiva.
Desde la comuna local destacaron que la batucada no solo implica tocar un instrumento, sino también sentir el ritmo con el cuerpo, moverse al compás del grupo y formar parte de una experiencia cargada de energía y emoción compartida.
Los ensayos se realizan todos los miércoles, de 18:30 a 20 horas, en el playón del Club Juventud Unida, un espacio que se transforma en punto de reunión para quienes eligen sumarse a esta expresión artística popular.
Durante cada encuentro, los participantes trabajan sobre ritmos, coordinación, desplazamientos y puesta en escena, en un clima distendido y participativo que favorece la integración y el aprendizaje progresivo.
La convocatoria de Sonando Va se enmarca en una apuesta por fortalecer la vida cultural de Humboldt, promoviendo actividades que integran a distintas edades y generan sentido de pertenencia. La batucada se consolida así como un espacio donde la música, el carnaval y la comunidad se unen para hacer sonar al pueblo con fuerza y alegría.