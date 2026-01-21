Con un fin solidario

Una nueva noche mágica de "cine bajo las estrellas" llegará a Humboldt este jueves

En el marco de las actividades culturales de verano, la localidad de Humboldt invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una función de cine al aire libre con entrada libre y gratuita. La propuesta tendrá lugar este jueves 22, a partir de las 20:30, en el Patio de la Sala Tiro Federal.