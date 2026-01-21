#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Con un fin solidario

Una nueva noche mágica de "cine bajo las estrellas" llegará a Humboldt este jueves

En el marco de las actividades culturales de verano, la localidad de Humboldt invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una función de cine al aire libre con entrada libre y gratuita. La propuesta tendrá lugar este jueves 22, a partir de las 20:30, en el Patio de la Sala Tiro Federal.

Humboldt invita a vivir una noche de cine al aire libre durante las vacaciones. Foto: ArchivoHumboldt invita a vivir una noche de cine al aire libre durante las vacaciones. Foto: Archivo
Seguinos en
Por: 

Como parte de la agenda de vacaciones, Humboldt propone una experiencia diferente para compartir en familia: una noche de cine al aire libre, pensada para disfrutar del séptimo arte en un entorno distendido y comunitario.

La película elegida para la ocasión es “Wicked: For Good”, una nueva etapa de la historia ambientada en el universo de Oz, donde Elphaba y Glinda enfrentan las consecuencias de sus decisiones.

A lo largo del relato, se ponen a prueba la amistad, la valentía y el verdadero significado del bien y el mal, en una trama cargada de emoción, música y magia, que invita a mirar este mundo fantástico desde otra perspectiva.

La función comenzará a las 20:30 horas en el Patio de la Sala Tiro Federal, con entrada libre y gratuita. Desde la organización se invita al público a llevar almohadones, sillones o mantas, para mayor comodidad y para disfrutar plenamente de esta experiencia de cine bajo las estrellas.

El cine regresa este lunes para las familias de la localidad y de la región.Humboldt invita a vivir una noche de cine al aire libre durante las vacaciones. Foto: Archivo

Además, quienes asistan podrán colaborar con la donación de útiles escolares, sumando un gesto solidario a la propuesta cultural. Durante la jornada también habrá servicio de bar y buffet, generando un espacio de encuentro y disfrute para toda la comunidad.

Con esta iniciativa, Humboldt continúa promoviendo actividades culturales accesibles, fortaleciendo los espacios de participación y ofreciendo alternativas recreativas para vivir las vacaciones de una manera distinta y en familia.

Sonando Va lanza su convocatoria

Por otra parte Sonando Va convoca a todas aquellas personas que quieran vivir la batucada desde adentro, sin importar si cuentan o no con formación musical previa.

La propuesta pone el acento en las ganas de participar, aprender y compartir, entendiendo a la música como un espacio de encuentro, expresión y construcción colectiva.

"Para nosotros son los carnavales de la familia, una oportunidad de encontrarnos con alegría. Por eso este año, atento a las dificultades que atraviesa el país, decidimos hacerlo por primera vez con entrada libre y gratuita, para que todos puedan venir a disfrutar", remarcó Luis Beto Pallero, jefe de Gobierno de Monte Vera.Sonando Va convoca a todas aquellas personas que quieran vivir la batucada desde adentro. Foto: Archivo

Desde la comuna local destacaron que la batucada no solo implica tocar un instrumento, sino también sentir el ritmo con el cuerpo, moverse al compás del grupo y formar parte de una experiencia cargada de energía y emoción compartida.

Mirá tambiénObras públicas y propuestas para los más chicos, marcan el inicio del año en San Carlos Sud

Ensayos semanales en el Club Juventud Unida

Los ensayos se realizan todos los miércoles, de 18:30 a 20 horas, en el playón del Club Juventud Unida, un espacio que se transforma en punto de reunión para quienes eligen sumarse a esta expresión artística popular.

Durante cada encuentro, los participantes trabajan sobre ritmos, coordinación, desplazamientos y puesta en escena, en un clima distendido y participativo que favorece la integración y el aprendizaje progresivo.

Mirá tambiénNaturaleza, juegos y una experiencia inolvidable para los chicos de Franck

La convocatoria de Sonando Va se enmarca en una apuesta por fortalecer la vida cultural de Humboldt, promoviendo actividades que integran a distintas edades y generan sentido de pertenencia. La batucada se consolida así como un espacio donde la música, el carnaval y la comunidad se unen para hacer sonar al pueblo con fuerza y alegría.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Las Colonias
Eventos Culturales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro