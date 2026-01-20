Obras públicas y propuestas para los más chicos, marcan el inicio del año en San Carlos Sud
Con el comienzo del año, el Ejecutivo local avanza con una agenda sostenida de obras públicas y actividades comunitarias que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer los espacios de inclusión social.
Por un lado, se puso en marcha una nueva obra de cordón cuneta en calle Moreno, en el sector Este, entre Sarmiento y Pasaje Colón. Los trabajos forman parte de un plan integral de intervención urbana que contempla mejoras en el escurrimiento del agua y una optimización del tránsito vehicular en la zona, respondiendo a demandas históricas de los frentistas.
Desde la Comuna señalaron que esta intervención es el inicio de una serie de obras que se ejecutarán en el sector durante los próximos meses. En ese marco, se solicita a los vecinos circular con precaución, respetando la cartelería y las indicaciones dispuestas, con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones y conductores mientras duren las tareas.
La Escuela de Verano, a pleno con más de 100 chicos
En paralelo al avance de la obra pública, San Carlos Sud vive un verano cargado de actividades para los más chicos. La Escuela de Verano, que funciona en el marco de la Colonia de Vacaciones de la Provincia de Santa Fe, reúne a más de 100 niños de la localidad, quienes participan de propuestas recreativas, deportivas y educativas.
En ese contexto, la jornada del martes tuvo un condimento especial con la visita de “Capi”, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos, que compartió juegos y momentos de alegría con los niños, generando una experiencia inolvidable para los participantes.
La iniciativa es posible gracias al trabajo conjunto y articulado entre el Gobierno de la Provincia, la Escuela Primaria, el Jardín de Infantes, el Club Deportivo Unión Progresista y la Comuna de San Carlos Sud, consolidando una política de cooperación institucional que apuesta al desarrollo integral de la infancia.
De este modo, la localidad transita el inicio del año con obras en marcha y una fuerte presencia del Estado en el acompañamiento social y comunitario.
Más obras
San Carlos Sud continúa avanzando en su proceso de transformación urbana con la ejecución de una nueva cuadra de pavimento. En esta oportunidad, los trabajos se concretaron sobre calle Independencia, en el tramo comprendido entre San Martín y Belgrano, sumándose a las obras viales que la localidad viene desarrollando de manera sostenida desde el año 2022.
La intervención forma parte de una política de infraestructura que apunta a acompañar el crecimiento del pueblo y responder a demandas históricas de los vecinos. La pavimentación no solo mejora la circulación vehicular y peatonal, sino que también representa un salto cualitativo en términos de seguridad vial, ordenamiento urbano y accesibilidad.
Desde la gestión local destacaron que este tipo de obras trascienden lo estrictamente material. El nuevo pavimento contribuye a optimizar el escurrimiento del agua durante los días de lluvia, reduciendo anegamientos y mejorando las condiciones de transitabilidad, un aspecto clave para la vida cotidiana de quienes residen en la zona.
Además, la consolidación de las calles pavimentadas impacta de manera directa en la calidad de vida de los vecinos, revaloriza las propiedades y fortalece el entramado urbano, generando condiciones más favorables para el desarrollo social y económico de la comunidad.
Con cada nueva cuadra ejecutada, San Carlos Sud reafirma su compromiso con el progreso y la planificación a largo plazo. “Seguimos transformando nuestro pueblo” es más que una consigna: es una línea de trabajo que se materializa en obras concretas y visibles, que mejoran el presente y proyectan un futuro con más infraestructura, más servicios y más bienestar para todos.