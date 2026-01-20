El municipio recibe de 10 a 15 consultas diarias para anotarse como conductor de apps de viajes
Se flexibilizaron los requisitos para quienes trabajen con plataformas electrónicas, los cuales entraron en vigencia el 15 de enero. "La prioridad es la idoneidad del chofer y que todos estén registrados", dijo Sebastián Mastropaolo. Instan a inscribirse y cumplir los requisitos.
Entre las condiciones para que los conductores se anoten está la obtención del carnet profesional (D1). Foto: El Litoral
A escasos días de la entrada en vigencia de la nueva normativa que regula el transporte de personas mediante plataformas electrónicas en la ciudad de Santa Fe, el secretario de Gobierno, Control, Seguridad y Movilidad Urbana, Sebastián Mastropaolo, aseguró que el sistema "empezó a moverse" y remarcó que -desde el 15 de enero-, el área de Movilidad Urbana recibe entre 15 y 20 consultas diarias de conductores interesados.
El objetivo central del municipio es que los conductores se inscriban y cumplan con los requisitos exigidos. "Es un buen número, porque vemos que el sistema se está moviendo. Hay un universo de choferes 'puros' de apps, que no son taxistas ni remiseros, que son los que hoy estamos buscando que se inscriban", indicó.
La ordenanza se modificó y las empresas que prestan el servicio (Uber, DiDi, Cabify o Maxim) ya no deben estar registradas en el municipio ni tener un domicilio legal en la ciudad ni presentar listado de sus prestadores. En cambio, "aquellas personas humanas o jurídicas que ofrecen el uso de plataformas electrónicas para conectar a personas usuarias con conductores independientes", es decir, los conductores de las apps sí deben anotarse en el registro del municipio y cumplir ciertos requisitos mínimos para estar regularizados, como tener la licencia de conducir D1 (profesional).
Mastropaolo indicó que "esta modificación llegó para beneficio de los choferes de apps. Había mucha incertidumbre y eso, en vez de fomentar, inhibía que la gente se acerque a regularizar su situación", explicó el funcionario. En ese sentido, señaló que el municipio buscó "traer claridad y transparencia al mensaje" para que los conductores sepan qué se les exige y qué no.
"La actividad es demandada por la sociedad y por eso la hemos flexibilizado mucho, quitando trabas administrativas", argumentó el secretario. "Ahora necesitamos que todos regularicen su situación para que el servicio se preste de manera legal y segura, sin conflictos", dijo.
"El municipio buscó traer claridad y transparencia al mensaje para que los conductores sepan qué se les exige y qué no", destacó Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno. Foto: Guillermo Di Salvatore
"Lo que nos preocupa es la idoneidad del chofer"
El funcionario indicó que el eje de la política municipal está puesto en la seguridad y en la calidad del servicio para los usuarios santafesinos: "Lo que nos preocupa y nos ocupa es que el chofer tenga un grado importante de idoneidad. La idoneidad de la persona que transporta a un vecino en la ciudad es la prioridad, y en ese concepto vamos a controlar".
El secretario aclaró que los taxistas y remiseros que también trabajan con plataformas no deben realizar un nuevo trámite, ya que "ya cumplen con los requisitos básicos".
En cambio, apuntó a los conductores "puros", quienes utilizan las aplicaciones como un ingreso extra. "No hay problema en hacerlo, pero tienen que terminar el D1, inscribirse y cumplir. La inscripción es muy simple, se hace a través de la web de la Municipalidad y hay un acompañamiento permanente del área de Transporte para que puedan completar los trámites".
"Una ventana"
Sobre los controles, Mastropaolo confirmó que habrá un período de transición hasta el 3 de marzo. "Del 15 de enero al 3 de marzo, si detectamos una irregularidad pero la persona ya inició el trámite y tiene el certificado, se la vamos a eximir de la multa, siempre con el compromiso de que termine la inscripción. Después de eso, si no cumple, la sanción se materializa", advirtió. Y sintetizó: "Estamos dando una ventana, una posibilidad, porque queremos que se inscriban".
Instan a los conductores de plataformas electrónicas "puros" a inscribirse y no tener problemas en un futuro cercano. Foto: El Litoral
Consultado sobre si el límite de antigüedad de los vehículos, fijado en 9 años para los choferes de apps, puede ser un freno, el secretario de Gobierno dijo: "La ordenanza original hablaba de 7 años y lo llevamos a 9 por la situación económica. Y si ese sigue siendo un problema, existe la alternativa de transformarse en chofer de remise o taxi, donde con prórrogas se puede llegar hasta los 15 años de antigüedad".
Con respecto a quienes manejan solo de manera temporal, como los estudiantes universitarios en verano, el funcionario fue claro: "No podemos excepcionar el requisito del D1. La idoneidad del chofer es el límite. Además, tener un carnet profesional no es un problema, es una posibilidad más que les puede servir para su futuro laboral. No es difícil obtener el carnet profesional; tiene unos requisitos más como el certificado de que no se tiene antecedentes penales y algún examen físico un poco más minucioso".
Los choferes de autos que presten servicios de transporte mediante aplicaciones deberán inscribirse en el registro municipal y contar con licencia profesional D1, requisito que también alcanza a taxistas y remiseros. Los vehículos habilitados deberán tener hasta 9 años de antigüedad -o hasta 12 si son híbridos o eléctricos-, ser de cuatro puertas, con capacidad mínima para tres pasajeros y un máximo de cuatro, además de contar con Libre Multa Personal, Revisión Técnica Obligatoria vigente, radicación en la ciudad de Santa Fe, patente al día y seguro obligatorio que cubra a terceros transportados.
Asimismo, deberán exhibir en el respaldo del asiento del acompañante un cartel identificatorio con los datos del vehículo, del titular y del conductor, junto con su DNI, fotografía y número de registro municipal.
"Moto viajes" siguen prohibidos
Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno, ratificó que los viajes en moto continúan prohibidos: "El legislador lo dejó muy claro. No existe hoy un carnet profesional de moto que garantice idoneidad para transportar a otra persona, y además hay una realidad preocupante en términos de siniestros viales".