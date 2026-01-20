Tras los cambios normativos

El municipio recibe de 10 a 15 consultas diarias para anotarse como conductor de apps de viajes

Se flexibilizaron los requisitos para quienes trabajen con plataformas electrónicas, los cuales entraron en vigencia el 15 de enero. "La prioridad es la idoneidad del chofer y que todos estén registrados", dijo Sebastián Mastropaolo. Instan a inscribirse y cumplir los requisitos.