Analizan una suba del boleto: claves para entender lo que pasa con el sistema de colectivos en Santa Fe
Lo había adelantado el intendente Poletti días atrás. Hay diálogo con los empresarios del sector. Los componentes que definen una tarifa equilibrada: cantidad y tipo de pasajes, franquicias y compensaciones, algunos elementos.
La caída nominal de los pasajes, factor de incidencia. Crédito: Manuel Fabatía
Días atrás, el intendente de la ciudad capital, Juan Pablo Poletti, adelantó en declaraciones a la prensa que “se está analizando con las empresas” del sector una actualización de la tarifa del sistema público de pasajeros por colectivos. Cabe recordar que el último incremento fue autorizado a finales de agosto de 2025.
En la actualidad, la tarifa plana cuesta 1.580 pesos; la Tarifa Centro, 1.228,89 pesos; la Estudiantil (terciario-universitario), 1.053,33 pesos; la Tarifa Jubilado, 877,78 pesos; la Escolar, $702,22 pesos; y la Tarifa Seguro, $351,11 pesos. Según el municipio capitalino, a la tarifa plana la abonan el 21 % del total de usuarios del sistema.
Como informó oportunamente El Litoral, desde el 1° de febrero de 2024 hasta finales de agosto de 2025 -20 meses-, el boleto plano de colectivos aumentó un 618%, tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte (subsidios) de Nación hacia el interior del país.
Qué dijo el intendente
Consultado por periodistas de Santa Fe capital por un eventual aumento en las tarifas de este servicio público esencial para muchos santafesinos, el primer mandatario local declaró: “Estamos hablando con las empresas. Ellos (por los empresarios del sector) se acercaron a plantear la situación de este nuevo año”.
“Estamos analizando los números”, agregó después. “Después de casi 8 años, no se hacía la cantidad de kilómetros que en la actualidad se realizan en los distintos recorridos; además, hubo un recambio del 30% de las unidades”. El servicio público de colectivos “ha mejorado”, evaluó Poletti.
En el mismo tenor, recordó que se ha logrado “tener la línea 22 -al Norte, con cobertura Este-Oeste-, que era un reclamo de los vecinos: nunca se había cumplido en años y hoy está funcionando a pleno. Es una de las tres líneas más usadas de la ciudad, y es la más usada el fin de semana”, aseguró.
Mencionó la “línea Boliches”, que funciona de forma gratuita. “Y pudimos hacer el desvío de la línea 9 para que ingrese al Puerto, sobre todo para el Liceo Municipal, más que nada por las épocas de estudio. Nos hemos comprometido con la ciudadanía a cumplir lo que íbamos a exigirle a las empresas y eso se está cumpliendo”.
Poletti: “Vamos a tratar de mantener la tarifa lo más barata posible”. Crédito: Manuel Fabatía
“Siempre queremos un servicio de colectivos más eficiente, con todas las líneas con aire acondicionado, con las rampas para personas con discapacidad. Estamos realizando una auditoría a propósito de esto. Sin embargo, también sabemos que no apareció nunca el subsidio a la SUBE, ni hubo aportes nacionales”.
“Estamos tratando de mantener la tarifa lo más barata posible dentro de un servicio acorde a una ciudad capital como la nuestra”, aseveró.
Pedido de redeterminación
En rigor, las empresas presentaron una nota a la Intendencia -a la que accedió El Litoral-, fechada el pasado 12 de enero. Allí la referencia solicitada es una “urgente redeterminación tarifaria” para el servicio de colectivos urbanos de esta capital.
En la misiva, firmada por Autobuses SA., se indica que a la fecha la “Tarifa de Equilibrio” debiera ser, para los empresarios, de 2.103,64 pesos, “lo que representa un incremento del 20,56% en comparación con la tarifa que equilibraba los costos a Junio/25 (1744,84 pesos); y de un 33% si se lo compara con la tarifa vigente (1.580 pesos)”.
Fundamentaciones
Hay tres fundamentaciones que exponen los empresarios del transporte por colectivos para solicitar una tarifa de equilibrio del sistema a 2.103,64 pesos. Y la primera es la caída nominal de los pasajes.
“En otras ciudades de Argentina las caídas (de pasajes) alcanzan un 30% interanual; por lo cual, vemos positivamente lo que sucede en la ciudad de Santa Fe, donde hay una mayor producción de kilómetros, que asciende a un 7% interanual, producto de nuevas líneas y recorridos, y un mejoramiento en la flota de unidades”, valoran.
La línea 22, entre las más usadas en esta capital. Crédito: Archivo
Por otro lado, “sin dudas que la crisis económica que atraviesa el país es uno de los grandes responsables de esta caída; pero también vemos con preocupación la proliferación de las apps de viajes que sin exigencias (...) se presentan como competidoras desleales a los sistemas de transportes público locales”, advierten luego.
La segunda fundamentación es un cambio en la composición de ingresos, “con una merma en la tarifa plana que se estabiliza en el orden del 20%, y un incremento de las tarifas con beneficios (como usuarios con Atributos Sociales), y/o gratuidades (Combinados y Discapacidad)”, aducen.
Sobre el boleto para personas con discapacidad, argumentan que representa el 15% de los pasajeros transportados del sistema, “siendo el único boleto que se encuentra en franco ascenso en detrimento de las tarifas remuneradas, que registra valores superiores a un 40% respecto a ciudades similares en tamaño (Paraná o Rosario), añaden.
Con respecto a este último aspecto, propusieron -en otra nota remitida al Ejecutivo, fechada el 26 de diciembre de 2025-, correcciones al Boleto por Discapacidad (Ordenanza N° 10.780). Solicitaron un reempadronamiento de los titulares del beneficio.
Otra buena. La Línea 9 modificó su recorrido para ingresar al Puerto. Crédito: Flavio Raina
También, que se dé autorización a las empresas para que puedan auditar los circuitos internos del municipio y sus nodos, para garantizar que el beneficio ha sido otorgado correctamente a las tarjetas vigentes, y suprimir la tarjeta de acompañante, tal cual sucede en otras jurisdicciones, “donde tanto discapacitado como su acompañante se movilizan con una única tarjeta”.
Entre otras propuestas, se cita incorporar en el teclado SUBE un tipo de boleto de discapacidad, “para que quien goce de este atributo lo solicite al chofer al momento de abordar la unidad; así el chofer lo marcará y podrá constatar que la Tarjeta SUBE nominada se encuentra en poder de su beneficiario”.
Finalmente, el tercer fundamento es el “congelamiento desde hace tres años de los subsidios (Fondo Compensador al Transporte), que hoy representan unos 150 pesos por km, es decir que cubren un 5% de los costos del sistema, reduciendo la incidencia que dicha partida tenía sobre los sistemas de transporte provinciales”.
Pasajeros transportados y kilómetros recorridos
“Dentro del sistema de colectivos hay 650 empleados directos; transportamos 2.700.000 (pasajeros) por mes, se hacen 1.100.000 km mensuales, y de esa cantidad de km, un 40% se hicieron el último año con unidades nuevas”, le dijo a El Litoral Víctor Zavagna, referente de Grupo Autobuses.
Algunos indicadores (2025) del sistema de colectivos en Santa Fe capital. Crédito: Gentileza
En paralelo a lo dicho por el intendente Poletti, valoró que se haya creado la Línea 22, dando conectividad este-oeste. Además, este año -adelantó-, “Autobuses va a incorporar 15 unidades 0 km, y estamos evaluando sumar 3 unidades a GNC”.
“El año pasado se invirtieron 200.000 dólares para sumar cámaras de seguridad en las unidades con monitoreo en tiempo real; y se certificaron Normas IRAM 3810:2021. Esto es en pos de mejorar el sistema”, añadió Zavagna.
El costo del sistema de transporte es similar en todo el país: “La tarifa se define en función de la cantidad y tipo de pasajes, franquicias, compensaciones (subsidios) que recibe el sistema: hay ciudades que financian fuertemente a sus sistemas de transporte, otras que congelan la tarifa y tienen un servicio pésimo. El valor del boleto está determinado por muchas variables”, cerró.