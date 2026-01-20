La EPE detectó cifras récord de fraude eléctrico y recuperó más de $6.000 millones
El balance bianual 2024–2025 mostró un aumento histórico en la detección de conexiones irregulares y permitió transformar pérdidas en inversión para reforzar la infraestructura eléctrica y mejorar el servicio en toda la provincia.
EPE intensificó los controles antifraude en los últimos dos años.
El gobierno provincial presentó el balance de los operativos antifraude de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) correspondientes al período bianual 2024–2025, en el que se alcanzaron cifras inéditas de detección de irregularidades y recupero económico. Bajo el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini y la presidenta de la firma, Anahí Rodríguez, la empresa logró transformar pérdidas en inversión pública, fortaleciendo la infraestructura eléctrica y garantizando un servicio más confiable para los santafesinos.
Puccini destacó que “el gobernador nos pidió que ordenemos cada área del Estado con criterios de eficiencia. La EPE es un ejemplo de cómo, con control y tecnología, podemos recuperar lo que antes se perdía y destinarlo a obras que mejoran la vida de la gente. Aplicando tecnología y modernizando la empresa, estamos teniendo resultados positivos. El robo de energía termina afectando a los santafesinos, porque la luz que se roba, afecta al usuario que si paga el servicio”.
Durante 2025 se inspeccionaron 110.000 suministros y se detectaron 27.800 conexiones irregulares, lo que representa un índice de positividad del 25,1%, el más alto en comparativa con los años (2022- 15.900), (2023- 18.400) y (2024-21.900) . Este resultado permitió recuperar 17,4 GWh de energía y traducirlo en más de $4.100 millones que hoy se reinvierten en infraestructura eléctrica, modernización de redes y equipamiento de cuadrillas en toda la provincia.
La presidenta de la EPE, por su parte, subrayó: “La magnitud del robo es grande, dimos de baja el equivalente al consumo de 6.000 hogares, es mucho lo que se robaba, y lo estamos atacando. Ahora con la incorporación de telemedición, vamos a empezar a tener menores pérdidas”. Por otro lado, Rodriguez remarcó que “Son más de 6.000 millones que estamos destinando a mejorar el servicio, cambiando cables, ejecutando nuevas estaciones transformadoras y dotando con herramientas de primer nivel a nuestros equipos técnicos”.
Las inspecciones realizadas se llevan adelante gracias al cruzamiento de datos.
El contraste con 2024 refleja la magnitud del avance. Ese año se habían inspeccionado 114.000 suministros, con la detección de 21.700 irregularidades y un recupero económico de $1.962 millones. La gestión de 2024 fue clave para sentar las bases de un sistema de control más robusto, con operativos en más de 80 localidades y un refuerzo en sectores estratégicos. La continuidad de esa política en 2025 permitió ampliar la cobertura territorial y duplicar el monto recuperado, gracias a la aplicación de inteligencia artificial y al análisis de datos técnicos que comparan energía entregada con energía facturada.
Plata y energía quevuelve al usuario
El balance bianual es contundente: más de 49.500 irregularidades detectadas y un recupero económico superior a $6.000 millones. “Recursos que le robaban a todos los santafesinos. Hoy, esa plata y esa energía vuelve al usuario. Estamos fortaleciendo la infraestructura eléctrica y garantizando un servicio más confiable para hogares, comercios e industrias de toda la provincia”, reforzó Puccini.
Finalmente, Rodriguez remarcó: “Llevamos invertidos en dos años más de 170 mil millones de pesos, 56 mil millones en 2024 y 120 mil en 2025, para fortalecer la infraestructura de generación de potencia, transporte y distribución de la energía en toda la provincia. Y a su vez, atacando el robo de energía. Queremos dejarle a los santafesinos una empresa de energía que preste un servicio confiable y de buena calidad, y estamos en ese camino”.
Cabe destacar que las inspecciones realizadas se llevan adelante gracias al cruzamiento de datos y también la denuncia de usuarios y/o vecinos de la provincia que pueden hacerse a través del 0800 555 0083 o por el formulario web: https://epe.santafe.gov.ar/oficina-virtual/denuncias-web en ambos casos es anónimo y no requiere datos personales para poder asentarla en la empresa.