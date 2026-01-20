Conexiones clandestinas

La EPE detectó cifras récord de fraude eléctrico y recuperó más de $6.000 millones

El balance bianual 2024–2025 mostró un aumento histórico en la detección de conexiones irregulares y permitió transformar pérdidas en inversión para reforzar la infraestructura eléctrica y mejorar el servicio en toda la provincia.