Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 19 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Av. F. Zuviría, Gorostiaga, Pte. Roca y 4 de Enero

08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Beruti, Piedrabuena y Pasaje Sta. Fe

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad

