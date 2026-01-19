Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes.
La lista de tareas previstas para este 19 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 12:00 Av. F. Zuviría, Gorostiaga, Pte. Roca y 4 de Enero
08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Beruti, Piedrabuena y Pasaje Sta. Fe
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.