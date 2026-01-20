#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Por la mañana

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La lista de tareas previstas para este 20 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:00 - 09:00 Piedras, Espora, Castelli y Echagüe

07:00 - 09:00 Moreno, Juan de Garay, Roque S. Peña y Mosconi

07:00 - 09:00 E. Zeballos, Alberti, Estrada y Lamadrid

07:00 - 09:00 Alberti, Padre Genesio, Crespo y Chiclana

07:00 - 09:00 Lavaisse, Pedro de Vega, Necochea y Las Heras

07:00 - 09:00 Corrientes, Lisandro de la Torre, Gaboto y Solís

08:00 - 11:00 Milenio de Polonia, Llerena, San Martín y 1° de Mayo

08:00 - 12:00 Juan del Campillo, Pasaje Mitre, Estrada y Av. Perón

09:00 - 11:00 Moreno, Corrientes, R. S. Peña y Pasaje Denis

Santo Tomé

06:30 - 07:30 Chapeaurouge, Lubary, Rivadavia y Córdoba

San José del Rincón

08:00 - 12:00 Santa Rosa, San Martín, Combate de Rincón y terraplén Este

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santo Tomé
San José del Rincón

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro