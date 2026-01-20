Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 20 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 09:00 Piedras, Espora, Castelli y Echagüe
07:00 - 09:00 Moreno, Juan de Garay, Roque S. Peña y Mosconi
07:00 - 09:00 E. Zeballos, Alberti, Estrada y Lamadrid
07:00 - 09:00 Alberti, Padre Genesio, Crespo y Chiclana
07:00 - 09:00 Lavaisse, Pedro de Vega, Necochea y Las Heras
07:00 - 09:00 Corrientes, Lisandro de la Torre, Gaboto y Solís
08:00 - 11:00 Milenio de Polonia, Llerena, San Martín y 1° de Mayo
08:00 - 12:00 Juan del Campillo, Pasaje Mitre, Estrada y Av. Perón
09:00 - 11:00 Moreno, Corrientes, R. S. Peña y Pasaje Denis
06:30 - 07:30 Chapeaurouge, Lubary, Rivadavia y Córdoba
08:00 - 12:00 Santa Rosa, San Martín, Combate de Rincón y terraplén Este
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.