En 2 años, el volumen de exportaciones desde la ciudad de Santa Fe se incrementó casi 60%
En 2024, las ventas totalizaron 50,7 millones de dólares. Tienen protagonismo 38 empresas. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron casi el 80% del total. Países de América latina, México y Alemania, los principales destinos.
Por agua. Un barco carguero en el puerto local. Crédito: Archivo Fernando Nicola
Es un dato cuanto menos alentador, si se considera que las exportaciones a distintos destinos -tanto desde el Puerto de Santa Fe como por la vía terrestre, a través de camiones- representa una inyección de dinero para la economía local, potencia el trabajo y la actividad productiva.
El exhaustivo estudio elaborado por los equipos técnicos especialistas en estadística retoma un informe anual hecho por la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE), el cual da cuenta de que las exportaciones con origen en Santa Fe capital totalizaron 50,7 millones de dólares en 2024, lo que representó un incremento del 16,1% en valor, con respecto a 2023.
Valores promedio
El valor promedio por tonelada exportada se ubica en 2.309 dólares, un 26,5% inferior al del año 2023. Sin embargo, este valor continúa siendo sustancialmente más alto que el promedio provincial, que en 2024 es de 543 dólares por tonelada, lo que evidencia el mayor contenido de valor agregado presente en la canasta exportadora local.
Dos barcazas llenas de contenedores a punto de zarpar. Crédito: Archivo Fernando Nicola
“Es importante destacar que, en términos de monto anual exportado, la ciudad capital representa sólo el 0,3% de las exportaciones de la provincia", aclara luego el SFCV 2024.
Qué se exporta desde la ciudad
En 2024, las exportaciones de la ciudad se concentraron en Manufacturas de Origen Industrial (MOI) -como por ejemplo maquinaria agrícola, herramientas. alimentos procesados no primarios-, que representaron el 77,5% del total, seguidas por las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con el 17,5% y los Productos Primarios con el 5,0%.
Esto difiere de lo que ocurre en la bota santafesina: en la provincia predominan las MOA, que concentran el 79,5% de las ventas externas, seguidas por las MOI (10,3%), los Productos Primarios (9,2%) y, en menor medida, los Combustibles y Energía (0,9%), agrega el informe.
"Mientras que las exportaciones provinciales están mayormente orientadas a productos agroindustriales de menor precio unitario, las de la ciudad incluyen una alta proporción de bienes industriales con mayor contenido de valor agregado", hace la diferenciación.
Los destinos
Respecto a los destinos de exportación de los productos exportados por empresas de la ciudad, se destacan países de América del Sur como Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela. con el 72,5%. Otros destinos relevantes son México (12,4%) y Alemania el (3,1%).
"El 12,0% restante corresponde a otros destinos. Una estructura muy similar a la observada en años anteriores", aduce luego.
"Se replica, al igual que en años anteriores, el esquema de concentración del mayor porcentaje del total exportado en un pequeño puñado de empresas, mientras que el mayor número de empresas representa una proporción muy escasa respecto al total", añade.
Concentración
Sólo el 7,0% de las empresas son responsables del 71,1% del total exportado, siendo estas las que exportan más de 2 millones de dólares; el siguiente 11% (de entre 500 mil y 2 millones de dólares) exportaron el 15,8%.
Por tierra. Una ruta llena de camiones con destinos a países limítrofes. Crédito: Archivo
"El grupo más importante de empresas en términos de cantidad (82,0% del total) sólo contribuye con el 13,2% exportado, son aquellas que exportaron menos de 500 mil dólares", explica el SFCV 2024.
Puerto de Santa Fe
Luego, el informe hace un apartado sobre los movimientos de carga en 2024 desde el área portuaria local, a partir de los datos suministrados por el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe (EAPSF).
En el segmento de carga contenerizada, no se reportaron operaciones, lo que refleja la continuidad de la inactividad observada en este tipo de tráfico en los últimos períodos. “En contraste, la Terminal Agrograneles sí registró movimientos de carga, constituyéndose en el principal espacio de actividad del puerto durante el año", señala.
Se registraron 2.525 salidas de camiones con carga, "un 47,5% menos que en 2023, y 18 operaciones de barcazas, con una disminución del 62,5%. Estos resultados ponen de manifiesto el escaso dinamismo de la actividad portuaria, que se mantiene por debajo de los niveles observados en años previos", advierte.
Respecto de la clasificación por tipo de grano, "la soja se consolida como el producto más relevante, con 88.437 toneladas, lo que representa el 68,6% del total movilizado en 2024". Le siguen el maíz partido, con 18.994 toneladas (14,7%); el maíz, con 10.831 toneladas (8,4%); y el trigo, con 10.712 toneladas (8,3%)", enfatiza.