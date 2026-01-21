Controles viales en Santa Fe: uno de cada dos vehículos no tenía la revisión técnica al día
El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, señaló que en los controles realizados en rutas santafesinas se detectó que el 50% de los vehículos circulaba sin la revisión obligatoria.
Más de 70.000 vehículos controlados en el primer mes del Operativo Verano. Crédito: Archivo El Litoral.
El Operativo Verano de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) cumplió su primer mes de funcionamiento en las rutas santafesinas y desde el organismo realizaron un balance con números que reflejan la magnitud del despliegue. Con fuerte presencia territorial y una articulación entre ministerios, el foco estuvo puesto en la prevención, la concientización y la reducción de conductas de riesgo.
En este marco, el secretario de la APSV, Carlos Torres, destacó en diálogo con CyD Noticias el alcance del trabajo realizado desde diciembre y remarcó que se trata de un esquema que excede ampliamente los controles tradicionales.
Operativocoordinado
Según explicó Torres, uno de los principales desafíos fue la coordinación interna: “Es un operativo que primero necesita mucha coordinación porque son varios ministerios los que participan. No solamente hacemos controles en las rutas desde la Agencia de Seguridad Vial, sino que también intervienen Cultura, Turismo, Salud y Educación”.
El funcionario subrayó que esta articulación permite no solo fiscalizar, sino también informar y asistir a quienes circulan por la provincia durante la temporada estival. “Aprovechan para informar y ayudar a los conductores que vienen a nuestra provincia por vacaciones o que pasan hacia otros destinos”, indicó.
En ese marco, la APSV desplegó controles en más de 20 puestos fijos y numerosos puntos móviles distribuidos estratégicamente en rutas, autopistas y accesos a grandes ciudades.
Cifrasrécord
Durante el primer mes del operativo se realizaron cerca de 2.500 operativos en toda la provincia y se fiscalizaron más de 70.000 vehículos. “Es una cifra importantísima”, sostuvo Torres, quien detalló que en cada control se verifica documentación y condiciones de seguridad tanto del vehículo como de las personas que circulan.
Récord de controles, alcoholemia y fiscalización en rutas. Crédito: Archivo El Litoral.
Uno de los datos más relevantes está vinculado a los controles de alcoholemia. “Hemos hecho más de 60.000 controles de alcoholemia. Casi todos los vehículos que se pararon para fiscalizarlos fueron sometidos a control”, explicó. De ese total surgieron casi 300 alcoholemias positivas sancionables.
Aunque el número puede parecer elevado, Torres lo relativizó en términos estadísticos: “Son 300 casos sobre 60.000 controles, es decir un 0,5%. Menos de una persona cada 100 consumió alcohol al conducir”. Sin embargo, fue categórico sobre el objetivo final: “Queremos que haya cero. Si alguien quiere tomar alcohol, forma parte de su vida privada, pero jamás subirse y manejar un vehículo”.
El funcionario advirtió además sobre situaciones de extrema gravedad detectadas en los operativos: “Hemos encontrado choferes profesionales con alcoholemia positiva, motos con casi 3 gramos de alcohol en sangre. Son cifras inentendibles”. Y agregó: “Camiones cargados con combustible o mercancías peligrosas cuyos conductores fueron bajados de la ruta porque estaban alcoholizados”.
La revisióntécnica
Más allá del alcohol, los controles dejaron al descubierto otras infracciones recurrentes. “La infracción que se lleva todos los laureles es la falta de documentación, y por lejos la falta de revisión técnica vehicular”, afirmó Torres. Según precisó, casi el 50% de los vehículos controlados no contaba con la revisión técnica al día al momento de salir de vacaciones.
Santa Fe endurece la fiscalización vial durante el verano. Crédito: Archivo El Litoral.
El secretario explicó que muchas veces se trata de descuidos: “Hay gente que se olvida, se le vence, tenía la oblea o el QR en la guantera y no los revisó”. También reconoció que en algunos casos se posterga el trámite por una cuestión económica, aunque remarcó su importancia: “Revisar frenos, amortiguadores, tren delantero, cosas básicas, es fundamental a la hora de salir a la ruta”.
En cuanto a los excesos de velocidad, Torres confirmó que se labraron miles de actas y destacó el impacto positivo de los cinemómetros fijos y móviles. “Tenemos radares en autopistas, en circunvalaciones de Santa Fe y Rosario, y en rutas como la 34, la 33 y la 168”, enumeró.
Sobre este último punto, aportó un dato concreto: “Cuando pusimos el radar en la 168, la mitad de los vehículos pasaban con exceso de velocidad.Después de tres o cuatro meses, esa cifra cayó al 18%. Bajó 30 puntos”.
Para Torres, el resultado es claro: “Cuando la gente sabe que hay control, se cuida más. Esto está recontracomprobado”. Y concluyó con un objetivo de largo plazo: mantener los controles en el tiempo para seguir reduciendo riesgos y evitar siniestros en las rutas santafesinas.