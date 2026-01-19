Trabajo conjunto con el Ejecutivo local

La APSV avanza en proyectos para reducir la siniestralidad vial en Pilar

Autoridades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial mantuvieron una reunión con representantes de la Comuna de Pilar para avanzar en medidas vinculadas al uso del casco, la movilidad responsable y el ordenamiento del tránsito pesado.