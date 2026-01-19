La APSV avanza en proyectos para reducir la siniestralidad vial en Pilar
Autoridades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial mantuvieron una reunión con representantes de la Comuna de Pilar para avanzar en medidas vinculadas al uso del casco, la movilidad responsable y el ordenamiento del tránsito pesado.
Durante el encuentro se analizaron distintas líneas de acción que apuntan a reducir riesgos viales y promover hábitos de movilidad más seguros entre los vecinos.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades de la Comuna de Pilar, con el objetivo de repasar y fortalecer las acciones que se vienen desarrollando en la localidad en materia de prevención y ordenamiento del tránsito.
La reunión contó con la participación del presidente comunal, Carlos Martínez, y de la coordinadora de Tránsito, Déborat Miccone, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado con la Provincia para mejorar la convivencia en el espacio público.
Puntos de acción
Uno de los ejes centrales fue el uso obligatorio del casco, una medida clave para la protección de motociclistas y ciclistas, especialmente en zonas urbanas donde la circulación es intensa y los siniestros pueden tener consecuencias graves.
Otro de los puntos abordados fue la promoción de la movilidad responsable en bicicleta, un medio de transporte cada vez más utilizado tanto para traslados cotidianos como recreativos.
En este sentido, se remarcó la necesidad de concientizar sobre el respeto de las normas de tránsito, la visibilidad y el uso adecuado del espacio vial, fomentando una convivencia segura entre peatones, ciclistas y conductores.
Asimismo, las autoridades avanzaron en el análisis del ordenamiento del tránsito pesado, una problemática recurrente en muchas localidades que impacta tanto en la seguridad vial como en la infraestructura urbana.
Objetivos
El objetivo es establecer criterios claros para la circulación de camiones y vehículos de gran porte, reduciendo riesgos y mejorando la fluidez del tránsito en sectores sensibles del casco urbano.
Desde la APSV destacaron que este tipo de reuniones permiten coordinar acciones concretas y sostenidas en el tiempo, adaptadas a la realidad de cada localidad.
En tanto, desde la Comuna de Pilar valoraron el acompañamiento provincial y remarcaron que la seguridad vial es una construcción colectiva que requiere compromiso, controles y educación permanente.
El trabajo conjunto entre Provincia y Comuna busca consolidar una movilidad más segura y ordenada, promoviendo conductas responsables y fortaleciendo la convivencia en el espacio público, con el objetivo final de reducir siniestros y cuidar la vida de todos los vecinos.