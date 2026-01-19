#HOY:

"La Curtiembre" toma forma: importantes avances en una obra clave para San Jerónimo Norte

El municipio local continúa avanzando con la obra de recuperación de La Curtiembre, donde ya se completaron importantes etapas como la colocación de pisos y los revestimientos en baños y cantina. Cada progreso acerca al objetivo de contar con un espacio renovado y funcional para la comunidad.

Los trabajos de recuperación y puesta en valor del espacio La Curtiembre continúan avanzando en San Jerónimo Norte, y los progresos ya comienzan a ser visibles en distintos sectores del edificio.

Cada etapa finalizada representa un paso más hacia la concreción de un proyecto clave para la comunidad, impulsado por la Municipalidad con compromiso y planificación.

Los sectores intervenidos comienzan a adquirir su fisonomía definitiva, con ambientes más luminosos, ordenados y preparados para las próximas fases de equipamiento y terminaciones.

Según se informó, se registraron importantes avances en los revestimientos interiores, particularmente en los baños y en la cantina, donde ya se pueden apreciar las superficies revestidas, aportando funcionalidad, durabilidad y una mejora sustancial en la estética del lugar.

Estas tareas resultan fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de uso y mantenimiento a futuro.

Colocación de pisos y mejoras en la cantina

Otro de los hitos destacados de esta etapa de obra es la finalización de la colocación de los pisos, una intervención que marca un antes y un después en los espacios internos.

En paralelo, se avanzó de manera sostenida con los revestimientos en la cantina, un espacio central dentro del proyecto, pensado para acompañar futuras actividades sociales, culturales y recreativas. Estas mejoras permitirán dotar al lugar de mayor funcionalidad y confort para vecinos e instituciones.

Un proyecto que toma forma

Desde el municipio destacaron que cada una de estas tareas forma parte de un plan integral de recuperación del predio, y remarcaron el esfuerzo sostenido para que la obra avance de acuerdo a los plazos previstos.

“Cada etapa completada nos acerca al resultado final”, señalaron, subrayando el compromiso y la dedicación del equipo de trabajo que lleva adelante el proyecto.

De esta manera, La Curtiembre comienza a mostrar avances concretos que anticipan su transformación en un espacio renovado y al servicio de la comunidad de San Jerónimo Norte, consolidando una obra que apunta a fortalecer el desarrollo urbano y social de la ciudad.

Las Colonias

