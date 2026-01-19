Patrimonio local

"La Curtiembre" toma forma: importantes avances en una obra clave para San Jerónimo Norte

El municipio local continúa avanzando con la obra de recuperación de La Curtiembre, donde ya se completaron importantes etapas como la colocación de pisos y los revestimientos en baños y cantina. Cada progreso acerca al objetivo de contar con un espacio renovado y funcional para la comunidad.