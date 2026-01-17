Libertad derrotó a Obras y sumó su segundo triunfo como local en la LNVM 2026

En el Estadio “La Calderita”, Libertad protagonizó un encuentro de alto voltaje frente a Obras y terminó quedándose con una valiosa victoria por 3 a 2, en una definición que mantuvo la tensión hasta el último punto.
El conjunto santafesino logró su segundo triunfo del fin de semana y volvió a hacerse fuerte como local al vencer 3-2 a Obras de San Juan, en un partido vibrante correspondiente a la Liga Nacional de Vóley Masculino 2026. La jornada también dejó victorias importantes de Villa Dora, Lafinur, La Calera y el primer festejo de Ateneo en la competencia.
Los parciales reflejaron la paridad del duelo: 25-23, 25-18, 24-26, 28-30 y 15-13, en un choque donde el local mostró carácter, fortaleza mental y capacidad de reacción en los momentos decisivos.
Con este resultado, el equipo rojinegro sumó su segundo triunfo del weekend y confirmó su buen arranque en la LNVM, especialmente jugando ante su gente, donde comienza a construir una identidad sólida.
La fecha de viernes dejó además varios encuentros atractivos que marcaron el pulso de la competencia:
Villa Dora 3 – UVT 1: el conjunto santafesino se recuperó tras un traspié inicial y venció a los sanjuaninos con parciales de 25-19, 21-25, 25-23 y 25-18. Lafinur 3 – Rowing 1: el equipo sanluiseño dio el golpe de la fecha y le quitó el invicto a Rowing, imponiéndose con autoridad.
La Calera 3 – Echagüe 0: actuación sólida y sin fisuras para La Calera, que resolvió el partido en sets corridos. Ateneo 3 – GYE SFE 2: en un duelo muy parejo, Ateneo consiguió su primer triunfo en la Liga, imponiéndose en tie-break.
En tanto el jueves Libertad debió remar desde atrás para quedarse con una victoria tan trabajada como valiosa. UVT comenzó mejor el partido y logró imponer su juego en los dos primeros parciales, que se llevó por 25/22 y 25/15, aprovechando errores no forzados del conjunto valesano y una mayor efectividad en ataque.
Lejos de desmoronarse, el equipo local ajustó su funcionamiento colectivo, mejoró la recepción y comenzó a encontrar variantes ofensivas. El tercer set fue el punto de quiebre del encuentro: en un parcial muy parejo y cargado de tensión, Libertad se lo quedó por un ajustado 28/26, resultado que renovó la confianza del plantel y cambió el desarrollo del partido.
Impulsado por ese envión anímico, Libertad sostuvo su crecimiento en el cuarto set, donde logró mayor regularidad y se mostró firme en los momentos clave para imponerse 25/21 y llevar el encuentro al tie break. En el set decisivo, el local salió decidido a cerrar el partido, marcó diferencias desde el inicio y terminó sellando la victoria por 15/11.
El triunfo por 3 a 2 significó un importante impulso anímico para Libertad, que volvió a demostrar carácter y fortaleza para sobreponerse a un inicio complicado.
La Liga Nacional de Vóley Masculino 2026 comienza a mostrar paridad, partidos extensos y definiciones ajustadas, con equipos que ya empiezan a marcar tendencias.
En ese contexto, Libertad se posiciona como uno de los protagonistas, apoyado en su fortaleza como local y en un rendimiento colectivo que ilusiona de cara a lo que viene.