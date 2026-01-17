San Jerónimo Norte

Libertad derrotó a Obras y sumó su segundo triunfo como local en la LNVM 2026

El conjunto santafesino logró su segundo triunfo del fin de semana y volvió a hacerse fuerte como local al vencer 3-2 a Obras de San Juan, en un partido vibrante correspondiente a la Liga Nacional de Vóley Masculino 2026. La jornada también dejó victorias importantes de Villa Dora, Lafinur, La Calera y el primer festejo de Ateneo en la competencia.