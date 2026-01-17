Atajó y ascendió en Colón y Unión…

Se fue la “Polaca” José Luis Burtovoy, tan bueno adentro como afuera de la cancha

Siendo muy jovencito llegó a Colón para formar parte del plantel de 1965, luego se fue a Independiente de Avellaneda y en el 74 fue el arquero del ascenso de Unión. Un tipo muy querible, padre de José Pablo, que también atajó en Colón.