Se fue la “Polaca” José Luis Burtovoy, tan bueno adentro como afuera de la cancha
Siendo muy jovencito llegó a Colón para formar parte del plantel de 1965, luego se fue a Independiente de Avellaneda y en el 74 fue el arquero del ascenso de Unión. Un tipo muy querible, padre de José Pablo, que también atajó en Colón.
Será imposible olvidarlo. La desaparición física de José Luis Burtovoy, más conocido por el apodo (la “Polaca”) que por el nombre en sí, no impedirá que su nombre esté permanentemente en cada charla futbolera, porque la “Polaca” respiró fútbol hasta el último suspiro de vida.
Hijo de ucranianos, nació en la Argentina y su cabellera rubia hizo que desde muy chiquito creciera con ese apodo que lo inmortalizó. Llegó a Colón muy jovencito, luego de haber dado sus primeros pasos en Unión de Sunchales. Y fue uno de los arqueros del ascenso del 65, en aquel equipo que tenía a Tremonti y a Nerbutti como defensores del arco, más aquella constelación de uruguayos que Pepe Etchegoyen hizo funcionar, con Sanitá, el Negro Cardozo, el Pulga Ríos, Orlando y su hermano Gisleno Medina, el Mono Obberti y Pepe Canevari entre otros.
Luego se fue a Independiente para tratar de conquistar el fútbol grande de Buenos Aires, pero allí estuvo a la sombra de otro gran arquero como Miguel Angel Santoro, aunque fue recogiendo una invalorable experiencia que le sirvió para lo que luego le tuviera guardado el destino.
El recordado paso por Unión.
Tras una buena temporada en Almirante Brown, le llegó el turno de probar suerte en Unión. Y fue el arquero del ascenso de 1974, compartiendo aquel plantel con Leopoldo Luque, Daniel Silguero, Horacio Daniel Rojas, Batocletti, el Patón Rossi, Fredes, Toyé, Sacconi, Ramón Zanabria, Juárez, Valencia, Garello e Hilario Bravi, entre otros.
La llegada del Toto Lorenzo provocó también el arribo de una constelación de estrellas, entre ellas la de Hugo Orlando Gatti. Sin embargo, la “Polaca” se quedó, la peleó y fue el arquero de Unión en el debut de aquel fenomenal año 1975, cuando el equipo del Toto venció a Atlanta y posteriormente a Chacarita, hasta que Gatti –uno de los últimos en sumarse a ese plantel- debutó en la tercera fecha ante Newell´s.
Burtovoy atajó en varios partidos en ese 1975 y pocos recuerdan que luego, el Toto Lorenzo lo llevó a Boca, aunque allí lo hizo más en partidos amistosos. “El ‘Loco’ por ahí me decía que no quería atajar y me daba la oportunidad. Era uno de los mejores arqueros del país, o quizás el mejor, junto al Pato Fillol. Así que era muy difícil sacarle el puesto”, dijo alguna vez la “Polaca”.
En el 76, defiendo el arco tatengue.
Padre de tres hijos que siguieron sus pasos en el fútbol. Uno de ellos, José Pablo, atajó en Colón (entre otros clubes) y fue partícipe y protagonista de aquella primera participación en copa Libertadores en 1998. Leandro y Nicolás también se encaminaron por el mismo rumbo que había trazado su padre.
Buen tipo la “Polaca”, todos lo reconocieron y lo valoraron así. Tranquilo, pausado para hablar, rostro sereno y palabras siempre justas. Se dedicó también a la literatura, fue entrenador y nunca dejó de vivir, a su manera, esa pasión que sintió siempre por el fútbol.
Se fue la “Polaca”, su corazón dejó de latir pero no así la memoria y el recuerdo que todo el fútbol de Santa Fe tendrá por él. El apellido Burtovoy ha quedado grabado para siempre en ambos clubes.
Hizo cosas muy buenas, adentro y afuera de la cancha. Demasiadas como para que a la “Polaca” sea imposible olvidarlo.