Santa Clara de Buena Vista: la nueva gestión reveló un pasivo superior a los $153 millones

Autoridades del Ejecutivo local difundieron un informe oficial en el que detalla el estado financiero y patrimonial heredado al asumir la actual gestión el pasado 10 de diciembre de 2025. El documento expone un déficit de caja, la ausencia de fondos para salarios y aguinaldo, y un pasivo total que supera los 153 millones de pesos, entre deudas declaradas y obligaciones no registradas por la administración anterior.
La nueva gestión de la comuna de Santa Clara de Buena Vista dio a conocer un informe oficial que detalla el estado económico, financiero y patrimonial en el que la actual administración recibió el Ejecutivo comunal el pasado 10 de diciembre de 2025.
El documento fue difundido por el presidente comunal Guillermo García y elaborado por la comisión comunal tras el cambio de autoridades.
El informe describe una situación compleja desde el punto de vista financiero, con déficit de caja, compromisos impagos, deudas no declaradas y un pasivo total que asciende a más de 153 millones de pesos, atribuibles a la gestión saliente encabezada por Juan Manuel Caudana.
De acuerdo al relevamiento oficial, al momento de la asunción la comuna contaba con un saldo total de $5.938.164,44, compuesto por $1.556.893,49 en efectivo y $4.381.270,95 en cuentas bancarias. No obstante, ese monto resultó insuficiente frente a los compromisos ya asumidos.
La nueva gestión informó que se recibieron cheques emitidos con vencimiento posterior al 10 de diciembre por un total de $15.060.008,90, entre los cuales se incluye un pago a Aguas Santafesinas S.A. por $8.260.309, correspondiente a la provisión de agua potable para la localidad.
Al comparar los fondos disponibles con esos compromisos, el resultado fue un saldo negativo de $9.121.844,46, lo que evidenció una situación de caja deficitaria desde el primer día de la nueva administración.
A este escenario se sumó la ausencia de fondos para afrontar el pago del aguinaldo y los salarios correspondientes al mes de diciembre, obligaciones que —según se indicó— debieron ser cubiertas íntegramente con recursos gestionados y generados por la actual conducción comunal.
En relación al endeudamiento general, el informe señala que la deuda declarada en el acta de asunción ascendía a $118.982.192,48.
Sin embargo, tras asumir las nuevas autoridades, se detectaron obligaciones no declaradas correspondientes a gastos médicos, ambulancia, sindicatos, servicios telefónicos, seguros, energía eléctrica, ENRESS, casa del estudiante, proveedores y otros conceptos, por un total de $30.801.877,16.
Además, se detalló una deuda de mediano plazo con el Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI) por $3.531.739,64, originada en un préstamo destinado a la compra de un tractor y una moto niveladora de arrastre, que se amortiza mediante descuentos mensuales sobre la coparticipación de impuestos.
De esta manera, el pasivo total recibido por la actual gestión comunal fue establecido en $153.315.809,28, sin perjuicio de que puedan surgir nuevas obligaciones no registradas con anterioridad.
El informe también hace referencia a deudas heredadas vinculadas a obras públicas, entre ellas trabajos de cruce de calle con hormigón por $5.596.250 y obras de cloacas en calles Sunchales y Susana por $9.544.276, totalizando $15.140.526 en compromisos pendientes.
Asimismo, se mencionó el estado del parque de maquinarias, rodados y equipos comunales, recibido —según se indicó— en condiciones dispares, con unidades en estado regular y otras en mal estado, situación que condiciona la prestación de servicios y demandará inversiones futuras.
Finalmente, el presidente comunal Guillermo García y la comisión comunal agradecieron a los vecinos “el acompañamiento, la comprensión y la paciencia” ante el escenario heredado.
Y remarcaron que, pese a las dificultades, la actual gestión trabaja para ordenar las cuentas, regularizar obligaciones y avanzar en la recuperación económica y administrativa de la comuna, convocando al esfuerzo conjunto para superar la situación.