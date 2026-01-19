Departamento Las Colonias

Santa Clara de Buena Vista: la nueva gestión reveló un pasivo superior a los $153 millones

Autoridades del Ejecutivo local difundieron un informe oficial en el que detalla el estado financiero y patrimonial heredado al asumir la actual gestión el pasado 10 de diciembre de 2025. El documento expone un déficit de caja, la ausencia de fondos para salarios y aguinaldo, y un pasivo total que supera los 153 millones de pesos, entre deudas declaradas y obligaciones no registradas por la administración anterior.